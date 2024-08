EcoFlow Power Hat, il cappello diventa caricabatterie per l’iPhone

Pubblicità

EcoFlow Power Hat è un cappello /copricapo che offre non solo protezione UV ma anche la carica solare, grazie alla tecnologia PERC (acronimo di Passivated Emitter and Rear Cell) impiegata per le celle fotovoltaiche al fine di aumentare le prestazioni e l’efficienza delle stesse.

Il copricapo in questione può essere sfruttato per ricaricare vari dispositivi grazie a una porta USB-A e una porta USB-C.

Pesa 370g, si può ripiegare, è certificato IP65 (protetto contro polvere e getti d’acqua), ed è disponibile in due dimensioni: medium-large (circonferenza 56-58mm) e large-xlarge (circonferenza 59-61cm). È utilizzabile al mare o in montagna, anche in presenza di piogge leggere, ed è un accessorio indicato come perfetto per chi fa trekking, arrampicate, per chi pesca, durante gite al mare, quando si eseguono lavori all’esterno, ecc.

Il produttore (qui i dettagli) riferisce che è possibile caricare una batteria da 4000mAh in modo completo in 3-4 ore (quelle di iPhone 15 e iPhone 15 Pro sono poco superiori a 3200mAh). Nella confezione è incluso il cappello vero e proprio, la cinghietta-sottogola di sicurezza e una custodia protettiva per il trasporto da piegato. Dal punto di vista tecnico l’output è di 5V, 2,4A.

Nel momento in cui scriviamo l’accessorio può essere prenotato per 79$ (50$ in meno rispetto a quello che sarà il prezzo finale). Le spedizioni partiranno da metà settembre e quindi, non arriverà in tempo per la calda estate che abbiamo ancora davanti.x