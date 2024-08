Con Ford BlueCruise la guida senza mani accelera in UE e Italia

Pubblicità

Il sistema BlueCruise di Ford è considerato uno dei migliori sistemi di assistenza alla guida di livello 2: già approvato in USA, Germania, Gran Bretagna e Spagna, ora ha ottenuto l’approvazione della Commissione UE per essere utilizzato in 15 paesi in Europa, Italia inclusa.

Trattandosi di un sistema di livello 2 permette all’utente di staccare le mani dal volante solo in alcuni tratti stradali e in condizioni specifiche, ma è sempre richiesta l’attenzione continua del conducente che, in caso di necessità, deve essere pronto a intervenire riprendendo il controllo dell’auto.

Con l’approvazione della Commissione UE Ford BlueCruise può essere attivato e utilizzato su oltre 133.000 km di autostrade designate come Blue Zones in Europa. In pratica è possibile viaggiare nel Vecchio Continente, anche percorrendo lunghe distanze tra diversi paesi tutto a mani libere

Sulle autostrade idonee, una volta attivato, BlueCruise di Ford tiene sotto controllo le condizioni del traffico, la segnaletica e limiti di velocità gestendo direttamente sterzo, accelerazione, frenata e anche il posizionamento in corsia. Mantiene la distanza di sicurezza e in caso di code può fermare completamente il veicolo.

Grazie alle telecamere a infrarossi nell’abitacolo il sistema rileva sempre che l’attenzione del conducente sia rivolta alla strada, questo anche se si indossano occhiali da sole.

Tempistiche in Italia e guida realmente autonoma

Il processo di omologazione in Italia potrebbe richiedere tempistiche più lunghe rispetto ai paesi apripista. I veicoli Mustang Mach-E anno modello 23.5 o più recenti dispongono già di serie di tutte le funzionalità BlueCruise. Ciò significa che, in caso di approvazione di BlueCruise nel proprio Paese, l’opzione per sottoscrivere l’abbonamento sarà visibile nell’account Ford Pass.

Ma la strada per la guida realmente autonoma è ancora lunga: Ford prevede che il sistema di livello 3 che permette di distogliere le mani e anche l’attenzione, ora in fase di test su prototipi, arriverà in commercio dal 2026.

Ricordiamo che lo scorso anno Ford ha assunto un ex dirigente Apple come responsabile di Ford Integrated Services, divisione che si occupa di “Attuare customer experiences di valore basata sul software” per Ford Blue (per veicoli ad alimentazione convenzionale), Ford Model (divisione che si occupa di veicoli elettrici, software, tecnologie e servizi) e Ford Pro dedicato ai veicoli commerciali.

