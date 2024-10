Galaxy S24 a solo 599€ grazie ad uno sconto nel carrello

Pubblicità Se volete entrare nel mondo Samsung, oggi c’è una grande occasione: lo smartphone Samsung Galaxy S24 a solo 599 € grazie ad un ribasso Amazon e ad uno sconto nel carrello. Quello di cui parliamo è uno dei prodotti più recenti di Samsung, annunciati solo lo scorso mese di gennaio e anche uno dei migliori smartphone in circolazione in quella che è la fascia premium. Le sue caratteristiche di base sono quelle della serie S24 che è il vertice Samsung, solo di poco inferiori in alcuni elementi al Samsung S24 Ultra che è al top della piramide dell’azienda Coreana. Funzioni di intelligenza artificiale per le foto, traduzione in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live, converte e riassume le note vocali

Schermo da 6,2 pollici a tecnologia OLED 120Hz, 2600 nits

Processore Exynos 2400 deca-core con 128 GB di memoria, 8 GB di Ram

Frame in alluminio per un peso di 167 grammi con vetro Gorilla Glass Victus 2, certificato IP68

Fotocamera fino a 50 megapixel con Zoom Ottico 3x, Zoom di Qualità Ottica 2x, Zoom digitale fino a 30x. camera selfie 12 megapixel

Dual Tele Zoom System, Nightography (Selfie, Video), Super HDR (Foto, Video, Galleria), Modifica Generativa, Edit Suggestion

Batteria 4000 mAh fino a 29 ore di riproduzione video, fino a 78 ore di riproduzione audio

La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W Questo telefono costerebbe, prezzo di listino, 929€. Amazon lo presenta a 749€, ma nel carrello avrete uno sconto extra di 150 €. Click qui per comprare Sto caricando altre schede...

