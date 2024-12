Apple e Sony proporranno controller VR per il gaming su Vision Pro

Pubblicità

Apple e Sony hanno discusso di una possibile partnership per portare controller VR sul Vision Pro.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, spiegando che il visore di Apple vanta grandi potenzialità nel gaming grazie al chip M2, alla tecnologia dei display, l’App Store di serie ma anche tecnologie audio immersive e sensori avanzati, in insieme di elementi che dovrebbero consentire di ottenere una straordinaria esperienza di gioco.

Nonostante i vari punti di forza, Vision Pro – complice anche il prezzo elevato – continua a essere visto come un prodotto di nicchia, una macchina per ora adatta per lo più a comunicare, visualizzare media immersivi ed eseguire compiti leggeri.

Gurman spiega che esistono dei giochi per Vision Pro sull’App Store ma i titoli degni di nota sono pochi. Apple non ha fatto molto per spingere Vision Pro in ambito gaming, a parte offrire il supporto per i servizi Arcade e permettere alle persone di usare i controller di PlayStation 5 e Xbox, in contrasto netto con quanto fatto da Meta che in questo ambito spinge moltissimo sui giochi per stimolare la domanda.

Cupertino avrebbe potuto stimolare gli sviluppatori di giochi finanziando la creazione di giochi AAA per attirare nuovi utenti, ma a quanto pare sia Jony Ive, sia il responsabile hardware Mike Rockwell, hanno preferito spingere più sullo sviluppo dell’interfaccia, con elementi che tengono conto dei movimenti degli occhi e gesture con le mani. Offrire un controller accessorio dedicato ai giochi, avrebbe probabilmente confuso utenti, sviluppatori e incrementato ulteriormente i costi finali.

“Più in generale”, spiega Gurman, “Apple non ha progettato il dispositivo tenendo conto dei giochi. A rendere interessante Vision Pro sono i vari sensori, le telecamere con la vista attraverso la realtà (passthrough) che permette di vedere il mondo che circonda l’utente”. Per Gurman “c’è probabilmente bisogno di più dei 16GB offerti per gestire tutto oltre al gaming”.

Senza il supporto del gaming, riferisce ancora Gurman, il prezzo di 3500$ rende Vision Pro difficile da vendere. Da febbraio, da quanto il dispositivo è disponibile in alcune nazioni, secondo il redattore di Bloomberg sono state vendute meno di mezzo milione di unità. Molte persone tra quelle che lo hanno acquistato, non userebbero il dispositivo così tanto come vorrebbe Apple (ma questo è un problema comune ad altri vendor di prodotti del genere, inclusa Meta).

Uno dei problemi da risolvere è la mancanza di contenuti: gli sviluppatori non stanno investendo grandi somme, anche per dubbi sul futuro del dispositivo e incertezze sulla reale base di utenti. Gurman riferisce che a inizio anno Apple si sarebbe avvicinata a Sony e che le due aziende avrebbero deciso di lavorare insieme per offrire il supporto di controller PlayStation VR2 per Vision Pro. Per Sony si è trattato del lavoro di un mese; Apple avrebbe contattato alcuni sviluppatori di terze parti per chiedere di integrare il supporto a questi controller nei loro giochi, evidenziando la possibilità di utilizzare il tracking dell’ambiente circostante con 6DOF (sei gradi di libertà), alla stregua di quanto è possibile fare con visori di Sony e Meta.

Oltre che per i giochi, i controller da tenere nelle mani possono essere sfruttati per produttività e l’editing di elementi multimediali. Se Apple volesse offrire il supporto ad applicazioni quali Final Cut Pro e Adobe Photoshop, i controller manuali potrebbero essere fondamentali.

La Mela non ha al momento in cantiere il lancio di un suo controller dedicato ma da anni testa un prototipo di “bacchetta” per Vision Pro, quella che, in abbinamento a specifici software, potrebbe diventare anche una Apple Pencil.

Per quanto riguarda il supporto di controller PlayStation VR2, Apple e Sony avevano intenzione di ufficializzare un annuncio già settimane addietro ma il rollout sarebbe stato rinviato. Tra gli intoppi da superare, il fatto che Sony non vende contoller VR come accessori indipendenti: dovrebbe separare l’hardware dai suoi visori e predisporre la possibilità di produrre e distribuire l’accessorio a terzi.

Nell’ambito dell’accordo, Sony potrebbe ottenere la vendita dei suoi controller VR sia nell’Apple Store online, sia negli store fisici. In tutto questo Apple dovrebbe rivedere strategie di marketing, riposizionando Vision Pro come dispositivo adatto anche ai giochi.