Caricabatterie wireless da tavolo di Anker in sconto a 13,99 euro

Se volete ricaricare lo smartphone eliminando definitivamente l’ingombro e la noia dei fili, comprate il caricatore a induzione di Anker, in sconto con un codice a 13,99 euro.

Questo dispositivo è compatibile con tutti gli iPhone con ricarica wireless, quindi iPhone X e successivi, e ha il più classico dei fattori di forma. È un piattaforma circolare che resta “sdraiata” sulla scrivania e su di essa si colloca l’iPhone (o qualunque altro telefono con ricarica wireless)

Grazie al LED frontale è possibile conoscere visivamente l’attivazione della ricarica e capire quando la batteria è completamente carica, rendendo così chiaramente visibile tale informazione per tutti gli iPhone e gli smartphone che non montano un indicatore LED.

Supporta lo standard Qi e può ricaricare alla potenza corretta qualsiasi tipo di smartphone: è infatti in grado di erogare 10 W per ricaricare adeguatamente i Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / S8 / S8 Plus / Note 8 / S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus, oppure 5 W per iPhone X / 8 / 8 Plus / XS / XS Max / XR e tutti i dispositivi Qi.

Se interessati, lo trovate in vendita su Amazon al prezzo di 17,99 euro ma con il codice PVTTZNHS lo potete comprare in sconto a soli 13,99 euro.