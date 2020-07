Alcuni Google Pixel 4 XL perdono il retro in vetro

Il lungo elenco dei problemi dei terminali Google prosegue: questa volta alcuni utenti di Pixel 4 XL lamentano il distacco del pannello in vetro sul retro. Questo va ad aggiungersi allo sblocco con gli occhi chiusi, quindi anche se l’utente dorme o è incosciente, risolto con un aggiornamento software in aprile, quindi diversi mesi dopo il lancio avvenuto nell’autunno dello scorso anno.

Ma bug software e altri problemi sono emersi negli anni passati anche per i modelli precedenti dei terminali top di Google, come per esempio un lungo elenco di bug per i Pixel 2, problemi al display e altri ancora. Sui forum di discussione online alcuni utenti di Pixel 4 XL segnalano che il retro in vetro si stacca dal terminale: in questo articolo riportiamo una fotografia pubblicata in rete da un utente che mostra il problema.

La maggior parte indica che il distacco inizia negli angoli a sinistra per poi peggiorare. La buona notizia è che gli utenti colpiti dall’inconveniente ricevono un terminale sostitutivo da Google, purtroppo, e qui arriva un’altra brutta notizia, anche alcuni dei terminali sostitutivi sono soggetti allo stesso problema. La rilevazione tramite i messaggi sui forum non permette di stabilire l’incidenza del problema e il numero esatto dei terminali interessati rispetto a quelli venduti.

Finora Google non ha inserito il distacco del retro in vetro dei Pixel 4 XL nell’elenco dei problemi riconosciuti, ma secondo alcuni si tratta di un difetto diffuso e ben noto per riparatori e centri di assistenza, come segnala Android Police. In assenza di una comunicazione ufficiale del colosso di Mountain View emergono le prime ipotesi. Per alcuni è dovuto a un connettore difettoso che provoca il rigonfiamento della batteria e da qui il distacco del pannello posteriore.

