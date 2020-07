Da diversi anni a questa parte Apple ha per lo più mantenuto gli stessi prezzi per i nuovi modelli dei suoi prodotti principali, facendo segnare anche alcuni incrementi in alcuni casi: ora però secondo una recente anticipazione il prezzo degli iPad Air 2020 potrebbe sorprendere con un ribasso rispetto ai modelli attuali.

Il report non indica espressamente il possibile prezzo degli iPad Air 2020, ma segnala che costruttori e fornitori già prevedono una forte domanda di mercato. Questo perché il nuovo tablet offrirà uno schermo leggermente più grande da 10,8 pollici, un processore più potente, il tutto proposto a un prezzo inferiore. Occorre rilevare che il report non precisa il nome commerciale esatto del tablet, in ogni caso indicando un display da 10,8” lascia ipotizzare che si tratta del successore di iPad Air attuale introdotto nel 2019, modello a listino con schermo da 10,5”: in Italia è proposto su Apple Store online a partire da 569 euro per la versione da 64GB.

Ma il colosso i Cupertino potrebbe invece ridurre il prezzo del suo tablet più abbordabile: si tratta di iPad da 10,2 pollici proposto su Apple Store Italia a partire da 389 euro nella versione da 32GB. Le previsioni dei costruttori e l’indicazione di un possibile prezzo più contenuto di iPad Air 2020 arrivano da DigiTimes, testata poco precisa sulle novità in arrivo da Apple, ma più attendibile invece per tutto ciò che riguarda l’universo di costruttori e fornitori asiatici.

L’ipotesi è tutt’altro che da scartare: negli ultimi anni Apple ha riscosso grande successo con i suoi prodotti proposti a prezzi più abbordabili, come per esempio iPhone XR e attualmente con iPhone 11. Stesso discorso con il modello di iPad più economico proposto per scuole, lavoro e per gli utenti più attenti al budget, così come con il ritorno di iPhone SE. L’estensione di questa strategia anche in campo tablet risulta così giustificata sul versante marketing, vendite e anche in ottica di sostegno della domanda nell’anno della pandemia.

Tutte le notizie di macitynet che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple sono disponibili ai rispettivi collegamenti.