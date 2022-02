Caricatore da 100W con 4 porte in offerta a 40,56 euro

Un alimentatore compatto e potente che ricarica fino a quattro dispositivi contemporaneamente: è di Baseus e al momento grazie ad un’offerta lampo costa 40,56 euro.

E’ disponibile in due versioni, da 100 Watt e da 65 Watt, il secondo un po’ più piccolo del primo, ma identici per forma e numero di porte: due sono infatti le prese USB-C e due quelle USB-A, dotate delle più recenti tecnologie in termini di Power Delivery e Quick Charge. Questo significa che sono in grado di riconoscere i dispositivi collegati adeguando la potenza da erogare in ciascuna presa, massimizzando l’efficienza e la ricarica di ciascuno di essi.

Il punto di forza è che sono davvero compatti: quello da 100 Watt, che come dicevamo è leggermente più grande, misura appena 86 x 41 x 38 centimetri e pesa poco meno di 300 grammi. Questo è reso possibile dall’impiego della tecnologia GaN di terza generazione, di cui abbiamo già elogiato le caratteristiche tra le nostre pagine, quando è cominciata ad approdare nei primi prodotti commerciali (maggiori informazioni qui).

Nel caso del più potente, se si collegano tre dispositivi contemporaneamente è in grado di erogare 60 Watt in una porta USB-C, 20 Watt nell’altra e 18 Watt in una delle due porte USB-A: questo significa che è praticamente possibile utilizzarlo per ricaricare a piena potenza un MacBook Pro, un iPad Pro e un iPhone Pro occupando una sola presa di corrente, rendendo quindi questa soluzione particolarmente interessante sia in viaggio che in casa o in ufficio in ottica salva-spazio.

Se siete interessati all’acquisto come dicevamo potete comprarli in sconto: si parte da 40,56 euro invece di 72,43 euro, quindi con uno sconto del 44% sul prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.