Baby Shark diventerà un film, l’annuncio di Paramount +

Da canzone per bambini a video più visto di sempre su YouTube, fino a diventare un film. E’ la storia breve di un successo della canzone fenomeno Baby Shark. Il tormentone diventerà un lungometraggio nel 2023. Lo ha annunciato Paramount+: sarà una produzione di Nickelodeon e Pinkfong Animation.

Il film non sarà il primo passaggio al cinema di Baby Shark. E’ stata protagonista di Pinkfong e Baby Shark’s Space Adventure, uno speciale che è entrato per due giorni nelle sale cinematografiche negli Stati Uniti. E non sarà nemmeno l’unica novità che riguarda la canzone fenomeno: secondo la rivista specializzata in notizie dal mondo del cinema e della tv The Hollywood Reporter “Baby Shark’s Big Show!”, serie animata di Nickelodeon (disponibile anche in Italia) avrà una seconda stagione.

Questa volta Baby Shark diventerà davvero un lungometraggio. La trasformazione da video di 2 minuti e 16 secondi a pellicola vera e propria sarà realizzata per Paramount Plus. Il servizio di tv in streaming Paramount+ ha annunciato l’arrivo del film di Baby Shark assieme ad una lista di nuovi arrivi di show per i prossimi mesi, tra cui la serie tv di Halo.

Baby Shark, la canzone per bambini diventata popolare grazie a social media, video online e radio, è diventata nel 2020 il filmato più visto di sempre su YouTube.

Il filmato, nella versione registrata da Pinkfong, un marchio educativo della startup sudcoreana SmartStudy, è stato riprodotto 7,04 miliardi di volte, superando il precedente record di Despacito, il tormentone del cantante portoricano Luis Fonsi.

Il 4 marzo Viacom CBS trasformerà CBS All Access nel nuovo servizio di TV in streaming Paramount+, nuova piattaforma per la diffusione di video in digitale; l’annuncio è stato preceduto da una conferenza degli investitori dove sono stati diramati i prezzi in dollari di Paramount+ e dettagli dei nuovi piani di streaming, simili a quel che abbiamo visto con Disney, HBO e Comcast.

