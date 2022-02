WhatsApp per iPhone rivede l’interfaccia per la fotocamera

Il team di WhatsApp per iPhone è costantemente al lavoro su nuove funzionalità: con le ultime versioni beta, l’app sta ottimizzando l’interfaccia per gestire la fotocamera integrata, ma punta a rinnovare anche altre funzioni. Ecco quali.

Con la versione 22.4.0.72, WhatsApp per iPhone introduce alcune modifiche nella interfaccia per la fotocamera integrata su iPhone. In un primo momento la barra multimediale orizzontale era stata sostituita con un nuovo pulsante che apre direttamente la galleria, proprio come l’app Fotocamera di apple nativa di iPhone. Successivamente, a seguito di molteplici reclami da parte dei tester, la barra multimediale è stata ripristinata.

Con la modifica, WhatsApp offriva agli utenti un po’ più di privacy nel momento dello scatto, evitando che utenti potessero scorrere accidentalmente verso l’alto e mostrare almeno sei delle proprie immagini personali. L’aggiornamento lo impediva, anche se adesso la barra multimediale è stata ripristinata.

Tra le altre modifiche minori, anche l’icona della fotocamera su WhatsApp per iPhone è stata ridisegnata. La scorsa settimana, WABetaInfo ha anche scoperto che WhatsApp stava sviluppando una visualizzazione dei sottotitoli ridisegnata in grado di mostrare anche un elenco dei destinatari scelti. A differenza delle modifiche per la fotocamera integrata, quest’altra funzionalità è ancora in fase di sviluppo, quindi al momento non è disponibile per i beta tester.

Tra gli ultimi aggiornamenti e novità più importanti ricordiamo che WhatsApp ora permette di riprodurre a ascoltare file audio e messaggi vocali anche quando l’utente esce dalla chat in cui sono stati ricevuti, per esempio per riprendere ad altri utenti durante la riproduzione audio. Invece è ancora in fase di beta, quindi in lavorazione, la nuova interfaccia per gestire le chiamate vocali, in modo più accentuato per le chiamate audio di gruppo: ne abbiamo parlato in questo articolo.

Alla fine di gennaio, un dirigente dell’azienda ha affrontato la mancanza di un’app WhatsApp per iPad, dichiarando che l’azienda “adorerebbe” rilasciarla a un certo punto. Ancora, purtroppo, non ci sono informazioni certe in tal senso. Tutti gli aritcoli di macitynet che parlano di WhatsApp sono disponibili a partire da questa pagina.