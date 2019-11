Caricatore da viaggio con USB-C e 4 USB-A a soli 15,99 euro

Un caricatore da viaggio per ricaricare smartphone, tablet e computer con USB-C alla massima velocità, comodo anche a casa: è quello di Maxcio, scontato con un codice a soli 15,99 euro.

Questo alimentatore, come dicevamo, è dotato di una presa USB-C di tipo Power Delivery, capace perciò di riconoscere il dispositivo collegato e ricaricarlo fino ad un massimo di 15W. Mette a disposizione anche altre 4 USB-A tradizionali capaci di erogare singolarmente fino ad un massimo di 2.4 A.

Il punto di forza di Maxcio Travel Adapter non è però nel numero di prese disponibili ma, come suggerisce il nome stesso, nella capacità di poter essere collegato a qualsiasi tipo di presa, rivelandosi così particolarmente utile in viaggio.

Incorpora infatti tre diverse spine a scomparsa: europea a due poli (quella che funziona in tutte le prese italiane, quindi lo potete usare quotidianamente anche in casa), britannica e americana-australiana, mentre la presa passante è corredata da più fori che consentono di collegarvi le medesime spine.

Questo caricatore è in vendita su Amazon al prezzo di 21 euro ma se inserite il codice YDXUU92C lo potete comprare in sconto a soli 15,99 euro.