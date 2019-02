Choetech, caricatori wireless da tavolo in offerta a partire da 12,79 euro

Se volete ricaricare lo smartphone eliminando definitivamente l’ingombro e la noia dei fili, comprate una piastra di ricarica a induzione come quella di Choetech in sconto con un codice a partire da 12,79 euro.

I modelli in promozione sono due: uno, che Macitynet ha avuto l’opportunità di toccare con mano (pertanto vi invitiamo a leggere la nostra recensione nel caso voleste approfondire l’argomento), mantiene il telefono sollevato ed inclinato. In questo modo è possibile continuare a leggere le notifiche, sbloccarlo con il volto – per iPhone X e successivi – e in generale interagire con lo schermo senza doverlo spostare interrompendo la ricarica.

Anche l’altro è una soluzione da tavolo ma forse più indicata per un comodino o in generale per chi preferisce risparmiare qualcosina sul prezzo di acquisto e desidera un caricatore meno ingombrante. La forma circolare e il ridotto spessore permette infatti di infilarlo in una valigia con semplicità e il suo uso è di quelli più intuitivi: basta poggiare il telefono sopra la piastra per avviare la ricarica, senza dover collegare cavi o cavetti.

Entrambi sono dotati di un LED che si accende di verde quando la ricarica è completata, rendendo così chiaramente visibile tale informazione per tutti gli iPhone e gli smartphone che non montano un indicatore LED. Supportano lo standard Qi e possono ricaricare alla potenza corretta qualsiasi tipo di smartphone: sono infatti in grado di erogare 10 W per ricaricare adeguatamente i Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / S8 / S8 Plus / Note 8 / S7 / S7 Edge / S6 Edge Plus, oppure 7.5 W supportando così la ricarica rapida di iPhone X / 8 / 8 Plus / XS / XS Max / XR oppure i consueti 5 W per tutti i dispositivi Qi.

Il caricatore più costoso è il modello che mantiene il telefono sollevato ed inclinato: normalmente costa 19 euro ma con il codice A44DJCJF il prezzo scende a 15,19 euro. La piastra di ricarica wireless circolare è leggermente più economica: costa 16 euro ma con il codice 5D4XU9BO il prezzo scende a soli 12,79 euro.