CarlinKit 2air, CarPlay e Android Auto senza fili in tre passaggi

Perché spendere centinaia di Euro per modernizzare il sistema di infotainment dell’auto quando vi basta comprare il CarlinKit 2air per rendere CarPlay e Android Auto completamente wireless? In tal caso sappiate che questo comodissimo accessorio attualmente è in offerta online.

Badate bene che non vi mette il CarPlay nel monitor dell’automobile: questa tecnologia deve essere già presente per poter essere potenziata. Quel che fa infatti è semplicemente andare a “tagliare il filo”, rendendo la piattaforma accessibile via wireless.

In pratica chi è costretto a collegare lo smartphone col cavetto all’automobile per poter accedere a CarPlay (o Android Auto coi telefoni Android), con questo dispositivo può trasformare il modo in cui accede alla piattaforma.

CarlinKit 2air infatti si collega alla USB dell’automobile per l’alimentazione: a quel punto crea una rete WiFi al quale connettere il telefono, e a quel punto sarà possibile usare CarPlay e Android Auto senza dover fare altro.

Questo significa che lo smartphone può restare in tasca o nella borsa, rendendo il tutto molto più intuitivo, specie dopo che è stato associato la prima volta in quanto la riconnessione alla rete WiFi sarà automatica.

Dovete infine sapere che questo sistema in promozione funziona con tutti gli smartphone Android 11 e successivi, e con gli iPhone a partire da iOS 10.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 112,09 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 60% andando a spendere soltanto 44,84 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.