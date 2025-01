CarPlay 2 avvistato con una marea di widget personalizzabili

Pubblicità

Sarebbe dovuto arrivare nel 2023, poi posticipato entro la fine del 2024: anche se CarPlay 2 non si è ancora visto, alcune schermate pubblicate su X anticipano una funzione che potrebbe piacere molto agli utenti di iPhone, vale a dire la possibilità di scegliere tra numerosi widget per posizionarli a piacere sui vari display presenti nel veicolo.

Per il momento CarPlay infatti gestisce la visualizzazione sull’unico schermo touch installato a bordo, ma le cose cambieranno con CarPlay 2 progettato per poter gestire l’intero cruscotto oltre a tutti i display aggiuntivi che i costruttori installano sempre più nei veicoli.

Apple ha già mostrato alcuni prototipi di CarPlay 2 con widget dedicati alle informazioni più importanti, come durata del viaggio, distanza percorsa, telefonate, consumi e così via. La novità delle schermate pubblicate su X dall’utente che si firma aaronp613 è un sistema di gestione simile a quello che gli utenti Apple conoscono bene da tempo su iPhone e iPad.

A sinistra oltre all’orario è visibile l’elenco delle app: al centro la scritta Add Widgets con il simbolo +, invita l’utente a scegliere e posizionare i widget nella finestra più grande che occupa quasi interamente la schermata.

In un’altra immagine sono visibili il widget dell’orologio, quello delle previsioni meteo e anche un widget del Calendario che mostra il prossimo evento in programma.

Nelle schermate successive il sistema offre suggerimenti su widget e posizionamento, come la mappa affiancata dal widget Now Playing per la riproduzione della musica. Infine l’ultima schermata mostra una visualizzazione alternativa con il solo widget Now Playing che occupa l’intera schermata.

Anche se non è possibile avere la certezza assoluta che Apple implementerà la gestione dei widget in CarPlay 2 è molto probabile che ciò avvenga. In passato lo stesso utente aaronp613 ha anticipato correttamente diverse novità Apple, ma soprattutto schermate e funzioni sembrano in linea con quanto Apple già offre su iPhone e iPad, adattati per sfruttare il numero crescente di display nell’abitacolo.

Per tutto quello ch c’è da sapere su CarPlay rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Tutte le notizie su auto, veicoli elettrici e mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart del nostro sito.