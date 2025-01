Recensione Redmi Note 14 5G, 108MP posson bastare

Pubblicità

Xiaomi rinnova la linea Redmi Note proponendo nuovi terminali della serie 14. Tra i modelli entry level c’è anche Redmi Note 14 5G, che abbiamo provato in anteprima e di cui siamo pronti a dirvi cosa ne pensiamo. Vale la pena acquistarlo?

Sul piano del design, il Redmi Note 14 5G non presenta grandi cambiamenti rispetto al Note 13, eccetto per il modulo fotocamera. All’impatto non appare un terminale molto originale, o almeno, non nella versione nera da noi testata. Probabilmente, la nuova colorazione viola, che svetta anche nella foto del box, risulta avere maggiore personalità.

Lo smartphone, per la gioia dei flat phone, non ha bordi curvi e assume una forma assolutamente simmetrica sul frontale, con tutte le cornici che hanno lo stesso spessore. Gli angoli del terminale sono arrotondanti, con una cornice laterale sinistra completamente pulita, quella destra su cui insistono tasti accensione e bilanciere volume. Sul fondo la classica porta USB-C, il vano sim e la ghiera che nasconde l’altoparlante (si tra Sulla parte superiore è presente anche il jack cuffie, che ormai non trova più spazio sui top d gamma.

Il pannello posteriore è in plastica, e in generale il terminale non offre un touch and feel particolarmente premium. Stiamo pur sempre parlando di un dispositivo che ha un listino di partenza inferiore a 300 euro.

Come già anticipato, questa versione nera, probabilmente, non aiuta a percepire il terminale come originale, anche perché propone un pattern posteriore in unica tinta. La versioni Lavender Purple o Coral Green, potrebbero offrire uno stile più accentuato.

Nel complesso, Redmi Note 14 5G mantiene comunque un design apprezzabile, soprattutto per via di un profilo sottile e un peso contenuto di 190 grammi, risultando comodo da utilizzare nel quotidiano.

Display

Una delle note positive di questo terminale, sempre in rapporto al prezzo di lancio, è il display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120Hz, supporto HDR10+ e Dolby Vision offre un’esperienza visiva eccellente. La luminosità di picco è di 2.100 nit, naturalmente non tra le più elevate, ma in grado di assicurare un’ottima leggibilità al chiuso e una buona visione anche all’aperto.

Il vetro frontale, inoltre è protetto da Corning Gorilla Glass Victus 5 , che aggiunge durabilità e assicura protezione quando il terminale è riposto nelle tasche o nelle borse.

Da notare, per gli amanti della visione di contenuti in mobilità, che le piattaforme di streaming come Netflix supportano la riproduzione HDR, garantendo colori vividi e contrasti ottimali quando si guardano contenuti in ambienti chiusi.

Prestazioni e Software

Il Redmi Note 14 5G è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 7025 Ultra, supportato da a 8GB di RAM e 256GB di ROM.

Il terminale nell’uso di tutti i giorni si comporta bene. Non abbiamo notato particolari rallentamenti, anche se di certo non siamo di fronte ad un top di gamma. Si riescono a sfruttare tutte le funzionalità base che un dispositivo Android può proporre, dunque dalla navigazione web alla lettura delle mail, dalla navigazione GPS alla visione dei contenuti streaming. A tal proposito rileviamo, però, un reparto audio che ci pare essere sotto tono, nonostante abbia altoparlanti stereo.

L’audio sembra essere orientato particolarmente alle note alte, e durante l’ascolto dei brani non ci è parso così pulito.

Lato gaming, naturalmente, non ci troviamo di fronte al dispositivo da scegliere, anche se abbiamo potuto apprezzare i giochi casual senza alcun problema di sorta. Per chi gioca a Clash Royale o Monopoli Go, e simili, non ci saranno problemi di sorta; in questi casi il dispositivo riesce anche a mantenere temperature moderate.

Certo è che che volete giocare a Call of Duty la gestione termica risulta meno efficiente rispetto a smartphone di altra fascia di prezzo.

Il dispositivo arriva a casa con HyperOS basato su Android 14, quindi con il Google Play perfettamente operativo, così come tutte le funzionalità e i servizi di Google.

Quello che non ci è piaciuto, ma ormai ci abbiamo fatto il callo, è la presenza di poco meno di 20 app terze parti pre installate, che nella maggior parte dei casi non vorrete avere a bordo del dispositivo. Poco male, perché naturalmente possono essere completamente disinstallata.

Fotocamere

Un comparto fotografico che sorprende nella fascia media: Redmi Note 14 5G.

Le specifiche delle tre fotocamere sul retro sono di tutto rispetto per uno smartphone in questa fascia di prezzo. Redmi Note 14 5G, infatti, propone un sensore principale da 108 MP, che rappresenta un tocco in più su uno smartphone di fascia media.

In condizioni di buona illuminazione, le foto risultano davvero apprezzabili, con colori coerenti, dettagli nitidi e una qualità complessiva apprezzabile. Al fianco di questo sensore è posto il teleobiettivo da 12 MP, dotato di zoom ottico 3x, anche questo con qualità apprezzabile, pur leggermente inferiore al sensore principale se si guarda alla nitidezza complessiva dello scatto.

In particolare, quando si utilizza lo zoom, i dettagli risultano certamente meno marcati. Infine, non manca il sensore ultra-grandangolare da 8 MP, con una qualità nettamente inferiore ai primi due, ma che comunque dice la sua quando si tratta di effettuare scatti di gruppo o ai paesaggi.

La differenza, se si attivano i 108 MP, si sente davvero tutta: le foto, in quasi tutte le occasioni, appaiono maggiormente definite e con dettagli particolarmente apprezzabili.

Sul frontale è presenta una camera da 20 MP, che si comporta egregiamente quando si vuole scattare un selfie, garantendo anche in questo caso colori naturali.

Batteria e Ricarica

Nonostante il peso contenuto, almeno per lo standard odierno, Redmi Note 14 5G propone al suo interno una batteria da 5.110mAh, che offre un’autonomia davvero eccellente, anche per chi è interessato alla visione di numerose contenuti streaming.

Anche i tempi di ricarica sono davvero ottimi, con la batteria passa dal 20% al 100% in poco più di mezz’ora. Questo grazie al supporto dell ricarica rapida da 45W.

Conclusioni

Il Redmi Note 14 5G è una scelta che possiamo consigliare a chi vuole uno smartphone affidabile, che nel quotidiano permetta una fluidità apprezzabile, senza ovviamente raggiungere le vette di un top di gamma.

Inoltre, se siete fotografi casual, ma qualche foto buona volete portarla a casa, senza spendere troppo per uno smartphone, allora questo Redmi potrebbe fare al caso vostro. Buono il display, sia in termini di fluidità, che di qualità dell’immagine e luminosità.

Anche la batteria di lunga durata possiamo annoverarla tra le ragioni per acquistarlo, così come per il supporto alla ricarica rapida.

Pro

– Display AMOLED vivace.

– Fotocamera principale di elevata qualità in rapporto al prezzo

– Autonomia e ricarica rapida.

Contro

– Presenza di app pre-installate.

– Comparto audio sotto tono.

Prezzo al pubblico

Per il lancio si acquista a partire da 249 euro nella variante 8+256, mentre a 229 vi portate a casa la versione 6GB+128GB.