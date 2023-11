CarPlay e Android Auto senza fili col convertitore EKIY

Se la vostra automobile è già munita di impianto con CarPlay o Android Auto, ma funziona soltanto dopo aver collegato il telefono tramite cavetto, potete rendere tutto molto più semplice e smart acquistando un accessorio come il convertitore EKIY che trovate attualmente in sconto quasi a metà prezzo.

Si tratta di un accessorio che fa una cosa sola, ma cambia tutto: trasforma il sistema di infotainment con filo in uno completamente wireless. Questo significa che anziché dover collegare il telefono via cavo tutte le volte che si sale in auto, vi basta lasciare acceso il WiFi e il gioco è fatto: automaticamente (la prima volta dovrete collegarlo manualmente, successivamente la rete sarà memorizzata dal dispositivo) infatti lo smartphone si collegherà alla rete wireless e il sistema CarPlay o Android Auto sarà subito disponibile senza far altro.

Così quindi potrete lasciare tranquillamente lo smartphone in tasca o nella borsa e accedere a tutte le funzioni dell’impianto in auto, così da attivare la navigazione turn-by-turn, rispondere ad una telefonata, controllare la musica e tutto il resto in maniera molto più semplice e intuitiva.

Il sistema lascia abilitati anche tutti i controlli originali, quindi si potrà ancora usare lo schermo touch e le manopole come si è sempre fatto. Funziona con il 98% delle automobili attualmente in commercio tra cui quelle a marchio Audi, Mercedes Benz, Volvo, Volkswagen, Porsche, Skoda, Seat, Mazda, Hyundai, Cadillac, Honda, Kia, Citroen, Nissan, Jeep, Ford, Chevrolet, Lexus, Jaguar, Maserati e via dicendo.

Si collega tramite USB-C e abilita Hey Siri (per gli iPhone e CarPlay), e si può usare sia il collegamento con la rete WiFi a 5.0 GHz, sia quello col Bluetooth 5.0.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 46,63 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 43% andando a spendere soltanto 26,49 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.