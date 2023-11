Per Tesla le auto usate saranno cruciali per le elettriche

I veicoli elettrici usati avranno un ruolo importante nel passaggio a forme di trasporto più sostenibili, secondo un dirigente Tesla.

Al summit EV 2023 di Oxford della scorsa settimana, Michael Oates – che guida i team di vendita e consegne di Tesla nel mercato britannico – ha affermato che l’adozione su larga scala delle auto elettriche sta arrivando e ha sottolineato il grande ruolo che gli EV usati avranno in questa transizione.

Dopo che gli early adopters li avranno adottati, dobbiamo iniziare a raggiungere nuovo pubblico, coloro che non hanno necessariamente considerato un’auto elettrica come prossimo acquisto

Altri segmenti da considerare includono coloro che sono interessati alle auto elettriche ma non hanno “mezzi finanziari” per acquistarne una nuova, il dirigente ha aggiunto:

Ecco perché credo che le auto usate siano assolutamente fondamentali per garantire che il maggior numero possibile di persone possa vivere la pura gioia di possedere e guidare un’auto elettrica

I numeri dell’usato EV

Secondo la Society of Motor Manufacturers and Traders con sede nel Regno Unito, le vendite di veicoli elettrici a batteria usati sono aumentate dell’81,8% a 30.645 nel secondo trimestre dell’anno, con una quota di mercato che ha raggiunto un record dell’1,7%.

Ad aprile, Cox Automotive ha dichiarato che il mercato delle auto elettriche usate negli Stati Uniti stava “iniziando ad accelerare rapidamente poiché diventano disponibili sempre più con gli acquirenti che le comprano”.

Sebbene quanto sopra sia senza dubbio incoraggiante per i sostenitori della mobilità a basse o zero emissioni, Oates di Tesla ha riconosciuto che la strada è ancora lunga. L’industria delle auto usate per veicoli elettrici è ancora “ai primi passi, certamente rispetto alla nuova industria delle auto elettriche“.

Non soio Tesla usate

In definitiva, Testa crede che le auto usate avranno “un ruolo assolutamente cruciale” nel “garantire che il maggior numero possibile di persone possa passare da un tradizionale veicolo a combustione a un’auto elettrica usata, di qualsiasi produttore”.

