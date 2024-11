Casio ripropone un orologio stile retrò con la calcolatrice

Pubblicità

Casio propone una versione moderna dell’iconico orologio da polso dotato di calcolatrice, a sua volta basato sulla calcolatrice Casio Mini presentata negli anni ’70 (la prima calcolatrice personale al mondo, con circuiti integrati su larga scala a un solo chip, un display a sei cifre e una componentistica semplice, oggetto che era un quarto delle dimensioni dei modelli mainstream dell’epoca)

La serie CA-53WB è disponibile in tre colorazioni, è unisex, impermeabile, vanta batteria a lunga durata (fino a 5 anni) e permette di controllare l’ora della città del secondo fuso orario in un colpo d’occhio.

Il design presenta una combinazione di quadrante con LCD e di tastiera che segue lo stile della calcolatrice, riprendendo le forme della Casio Mini originale presentata nel 1972.

Nel display il testo è verde su un LCD negativo e la tastiera utilizza il font della versione originale, con ogni tasto separato da una linea di griglia. L’uso del rosso per l’indicatore di modalità in alto a destra evoca l’immagine della spia di accensione della calcolatrice.

Sul sito del produttore giapponese ‘orologio è indicato con un prezzo di listino di 59,90€. Le dimensioni della cassa sono 43.2 × 34.4 × 8.2 mm, il peso è di 25g. Il vetro è in resina, il cinturino (regolabile da 125 a 180mm) è in “resina a base biologica”.

La calcolatrice permette di eseguire i quattro calcoli fondamentali permettendo di immettere 8 cifre (7 per i numeri negativi); non mancano il cronometro a centesimi di secondo (un segnale conferma l’operazione di avvio/interruzione) con varie modalità di misurazione (tempo trascorso, tempo parziale, tempi del 1° e del 2° posto), calendario (fino all’anno 2099), promemoria sonoro giornaliero e funzioni per impostare data, ora e seconda indicazione dell’ora.

La pila al litio è la classica CR2016, economica e facilmente sostituibile. Quando Casio presentò il modello originale nel 1972 vantava non solo dimensioni molto inferiori rispetto ai competitor ma costava anche un terzo. La calcolatrice contribuì al successo immediato dell’orologio, con un milione di unità vendute nei primi 10 mesi della commercializzazione.

Nel 2008 il modello originale è stato celebrato con il Future Technology Heritage del Museo Nazionale della Natura e della Scienza di Tokyo (Giappone).