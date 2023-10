Cavo e portachiavi 4-in-1 con supporto 60 Watt a meno di 5€

È un cavetto piccolo ma multifunzionale quello che trovate attualmente in offerta online, da portare sempre con sé e utilizzabile per trasferire i file e ricaricare praticamente quasi tutto.

Presenta da un lato una spina USB-A che può essere sganciata per rivelare una USB-C; dall’altro invece si può scegliere tra tre spine: Lightning, microUSB oppure USB-C. Questo significa che può essere configurato in sei modi diversi, diventando cioè un cavo Lightning, microUSB oppure USB-C collegabile alle vecchie prese USB-A o alle più moderne USB-C.

Si può usare per trasferire i dati da un dispositivo all’altro oppure per ricaricarne la batteria. I connettori sono progettati per supportare i 60 Watt in USB-C oppure 27 Watt con il Lightning, perciò si può usare per ricaricare rapidamente anche gli ultimi iPhone e persino i MacBook, compresi alcuni modelli Pro.

Ottimo anche dal punto di vista costruttivo perché il cavetto, lungo una decina di centimetri, è piatto e rinforzato da una guaina in nylon con protezioni in plastica alle estremità, mentre i connettori sono in alluminio e la scocca principale è realizzata in lega di zinco.

C’è anche un magnete che permette di agganciare facilmente le due estremità, in modo da fissarlo in un lampo a cinghie, fibbie o ad un portachiavi ed averlo quindi sempre con sé e pronto all’uso. È infatti un cavetto da tirare fuori all’occorrenza, per ricaricare un cellulare con una powerbank, per trasferire foto e video, da portare in viaggio in quanto compatto (e quindi anche antigroviglio) e leggero.

