Cavo Lightning e USB-C certificato MFi con guaina in nylon: ultimi giorni a 14,99 euro

Se avete bisogno di un cavo Lightning con spina USB-C che sia robusto e duraturo nel tempo, date un’occhiata all’offerta attiva su Amazon con un codice. Per 14,99 euro comprate infatti quello di Anker, progettato per resistere a grovigli e migliaia di piegamenti.

E’ infatti un cavo irrobustito da una guaina in nylon intrecciato che assicura la massima resistenza – certifica il produttore – per oltre 30.000 piegamenti, risultando ben trenta volte più resistente rispetto all’originale grazie anche agli ottimi rinforzi in prossimità dei connettori.

Questo cavo è lungo 90 centimetri cioè quanto l’originale di Apple e risulta molto comodo per le ricariche di iPhone e iPad in mobilità per mezzo di una powerbank: di fatto occupa poco spazio in tasca e il rischio che si annodi durante il trasporto è minimo.

Se siete interessati a comprarlo, lo trovate su Amazon al prezzo di 19 euro ma se inserite il codice 68URWY4X lo pagate soltanto 14,99 euro fino alla mezzanotte di venerdì 4 ottobre.