Cavo USB-C angolato con aggancio magnetico a metà prezzo

Sul mercato trovate centinaia di cavi USB-C, ma pochi sono speciali come quello di HaGiBiS che attualmente trovate in sconto a metà prezzo.

Una delle cose che lo rendono particolare è il sistema di aggancio magnetico: la spina USB-C di ciascuna estremità infatti si aggancia e si sgancia grazie a dei magneti. Questo significa che se lo usate per ricaricare sempre lo stesso dispositivo potreste anche valutare di lasciarla inserita nella presa, andando così a prolungare la vita di quest’ultima in quanto non andrà ad usurarsi con il continuo togli-metti del cavo.

In aggiunta, se si usa con un dispositivo abbastanza pesante come un MacBook, diventa anche una sorta di salva-vita del computer perché se un bambino o un animale domestico si inciampa sul cavo, essendo agganciato magneticamente, ci sono buone probabilità che si stacchi senza che il PC cada rovinosamente a terra.

L’altra caratteristica da tenere in considerazione in un eventuale acquisto è che è protetto da una guaina in silicone liquido, molto flessibile ed elastica, che secondo quanto dichiara il produttore è ignifuga.

Usa il chip E-Marker che gli consente di riconoscere i dispositivi collegati e auto-regolarsi di conseguenza, proteggendoli da eventuali sovraccarichi.

E poi in fatto di tecnologie è all’ultimo grido: supporta la Power Delivery 3.1 con trasferimento dell’energia fino a 240 Watt e dei dati fino a 40 Gbps, ed è compatibile con le porte Thunderbolt 3 e 4, con supporto ai monitor fino a risoluzione 8K a 60 Hz.

È lungo 1 metro e presenta una delle due spine USB-C con design angolare, che è molto comodo quando lo si usa con un cellulare perché permette di continuare a impugnarlo comodamente in modalità orizzontale (ad esempio se si guarda un video o si sta giocando).

Volendo però allo stesso prezzo c’è anche la versione con entrambe le spine dritte.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 35,10 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 53% andando a spendere soltanto 16,39 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.