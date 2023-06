TrenDevice: apre a Torino il sesto Retail Store

Prosegue la crescita della rete dei TrenDevice Store: dopo Milano, Bologna, Avellino e due punti vendita a Roma, TrenDevice è pronta ad accoglierti anche a Torino, in via San Donato n. 5, a pochi minuti a piedi dalla Stazione di Torino Porta Susa. Il punto vendita è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10:30 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 19:00. Per maggiori informazioni potete visionare la pagina dedicata allo Store TrenDevice di Torino.

TrenDevice sarà sempre più presente nelle città italiane, nei prossimi mesi infatti seguiranno inaugurazioni di ulteriori punti vendita nelle città di Brescia, Bergamo e Verona.

Vieni a trovarci nei nostri Store: potete visionare l’intera gamma dei nostri Ricondizionati, dagli iPhone agli iPad, dalle AirPods ai Samsung Galaxy, le PS4 e i Mac. Potete anche vendere il vostro usato con il servizio di Instant Buy oppure permutarlo, e se siete già clienti, ricevere assistenza post-vendita.

Oltre al nuovo punto vendita di Torino, TrenDevice è presente nelle seguenti città:

– Milano in via B. Luini n.8, a pochi passi dalla fermata della metro Linea M1-M2 “Cadorna” e Linea M2 “S.Ambrogio”

– Roma in via Barberini n.1/G, a pochi passi dalla fermata della metro Linea A “Barberini”

– Roma in via Emanuele Filiberto n.26, a pochi passi dalla fermata della metro Linea A “Manzoni”

– Bologna in Piazza Roosevelt n.4, a tre minuti a piedi da Piazza Maggiore

– Manocalzati (AV) in via Provinciale n.5, vicino al punto vendita Progress

Alessandro Palmisano, CEO e co-founder di TrenDevice commenta così l’apertura del nuovo punto vendita: “Quella su Torino è la prima delle aperture retail previste per il 2023. Nei prossimi mesi seguiranno inaugurazioni di ulteriori punti vendita nelle città di Brescia, Bergamo e Verona che, in aggiunta allo store di Milano, ci consentiranno di chiudere l’anno in corso con una buona copertura del nord Italia ed un totale di 9 punti retail fisici a livello nazionale”.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta, reimmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 150.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.