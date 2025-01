Set da vino Haier con cavatappi elettrico, tappo versatore, tappi sottovuoto e base, solo 14,52 €

Pubblicità Il set da vino perfetto costa appena 14,52 euro e lo trovate su Amazon. Quel di cui parliamo è un prodotto di Haier, particolarmente adatto a chi ha una passione e un interesse per i prodotti della vigna e specificatamente ha cura per la qualità e vuole assaporare il vino sempre al meglio partendo dall’inizio, ovvero dalla apertura della bottiglia passando per la sua conservazione per finire con la possibilità di assaporarlo di nuovo anche quando non ha consumato del tutto il vino. Nella confezione si trovano Un t agliacapsule per rimuovere i sigilli in alluminio

per rimuovere i sigilli in alluminio Un cavatappi elettrico a batterie (4 pile AA permettono di aprire fino a 80 bottiglie)

Un aeratore e salvagocce per versare il vino

Due tappi sottovuoto

Un supporto verticale per tutti gli accessori Il Set da Vino Elettrico Haier è adatto per tutte le Bottiglie di Vino standard e per tutti i tipi di Tappi da Sughero, vanta un Design Unico ed Elegante, curato nei minimi dettagli e per questo si propone anche come un regalo raffinato, adatto a tutti gli amanti del vino. Questo prodotto costerebbe 35,99 euro ma in offerta speciale lo potete comprare a 14,52 €

