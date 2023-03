Chasing Gladius Mini S, il drone subacqueo filma in 4K

Appassionati di droni, se vi siete stancati di sorvolare i cieli, acquistate Chasing Gladius Mini S e cominciate a scandagliare i mari: quello che vi segnaliamo oggi infatti è un drone che, anziché volare, nuota.

Si tratta quindi di qualcosa di completamente nuovo e intrigante, con cui poter portare a termine esplorazioni scientifiche e analisi di luoghi subacquei che presentano perdite o altri problemi. Oppure, semplicemente per immergersi nei fondali del mare e nuotare insieme ai pesci, alla scoperta del mondo sottomarino.

Una delle caratteristiche più importanti è il collegamento cablato tra controller e drone: in questo modo non ci saranno problemi di trasmissione del segnale e non si rischierà quindi di perderlo. La lunghezza è di 100 metri, sufficiente quindi per esplorazioni profonde, ma è possibile acquistare separatamente anche la prolunga e raddoppiarne la distanza.

Altra cosa rilevante è il sistema di antibloccaggio del motore in caso di contatto con la sabbia: il drone sarà sempre in grado di risollevarsi e riprendere il nuoto, senza subìre arresti improvvisi.

La batteria promette fino a 4 ore di nuoto ininterrotto in condizioni di mare calmo, oppure 1 ora viaggiando alla massima velocità di 2 metri al secondo con le luci accese. A tal proposito, monta LED da 2.400 lumen per offrire una buona visibilità anche in profondità.

E ora parliamo di qualità di ripresa, altro aspetto importante di questo modello, che può effettivamente filmare in 4K UHD attraverso il sensore SONY CMOS 1/2.3 con apertura di diaframma pari a f/1.8 e con la capacità di mettere a fuoco a partire da 1 metro di distanza dal soggetto inquadrato.

Può anche scattare fotografie da 12 MP in formato DNG (il RAW targato Adobe) e quindi facili da elaborare senza perdita di qualità. Per chi non è pratico si può eventualmente scegliere il formato JPEG. Il dispositivo assicura anche una acquisizione di alto livello grazie al sistema di stabilizzazione elettronica EIS.

Tutti i dati si possono archiviare su microSD da acquistare separatamente (taglio massimo 64 GB). Volendo si può agganciare una action camera sulla pancia e riprendere da un altro punto di vista, con differenti caratteristiche ottiche. E acquistandole separatamente, si possono anche agganciare un paio di pinze per afferrare oggetti e avere un minimo di manualità robotica in acqua.

La promozione

Questo drone subacqueo pesa 2,7 chilogrammi e misura all’incirca 40 x 23 x 15 centimetri. Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 2.011,72 € lo trovate in vendita a 1.987,12 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.