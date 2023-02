Come commentare in gruppo e a distanza film e serie Netlifix (e non solo)

Non è più tempo di pandemia e la socialità è ripresa ma in alcuni casi non è sempre possibile stare seduti gli uni accanto agli altri in un salotto o un tinello per guardarsi un film e commentarlo. In alcune occasioni si è troppo distanti oppure si preferisce semplicemente stare a casa propria. Ma anche in momenti in cui si è distanti decine se non centinaia di chilometri è possibile stare seduti ciascuno sul proprio divano e commentare serie e film TV

L’opportunità è offerta da un plug-in di Chrome: Teleparty. Questo “add on” per il browser di Google e tutti i browser basati su Chromium, un tempo chiamato Netflix Party, funziona oltre che con Netflix anche con Disney+, Amazon Prime e Youtube. Negli USA si può usare anche con HBO Max e Hulu, non presenti in Italia.

Per sfruttare il servizio si deve prima scaricare da qui il Plug In e procedere con l’installazione seguendo le classiche procedure che si segue per un Plug-In di Chrome. Una volta installato, e attivato l’altrettanto classico Pin dei Plug-In, in alto accanto alla barra dell’indirizzo apparirà la scritta TP.

Per attivare la chat procedete in questo modo

Accertatevi che anche il vostro referente o i vostri referenti abbiano installato Teleparty

Entrate in Netflix, Disney+, Youtube o Prime Video

Selezionate un contenuto che volete mettere al centro del vostro party

Cliccate sull’icona del Plug-In (un logo con TP)

Cliccate su Start The Party

Scegliete se volete avere il completo controllo sul video: questa opzione vi consente di gestire l’avanzamento e la pausa del video

Copiate l’indirizzo URL che vi viene fornito e passatelo ai partecipanti

A quel punto tutti i partecipanti andranno allo stesso punto del contenuto che state riproducendo e nella parte laterale destra apparirà una chat nella quale potrete scrivere i vostri commenti

La chat ha le classiche funzioni tra cui gli emoticon, i Gif e la possibilità di personalizzare il nostro avatar. È possibile chiudere temporaneamente il pannello se non si desidera leggere in continuazione le chat.

TeleParty ha anche una versione premium che tra le altre cose consente di commentare eventi su sportivi su ESPN+ e Paramount+.