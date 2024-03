IKEA Dirigera è quasi pronto per Matter

L’hub Dirigera di IKEA è quasi pronto per Matter: l’azienda lo aveva annunciato nel maggio del 2022 e a novembre era già disponibile anche in Italia, ma il supporto promesso “entro pochi mesi” alla fine non si è mai concretizzato. Ormai però ci siamo: IKEA infatti ha appena annunciato il lancio di Matter in versione beta per questo hub.

Sulla beta

Non si tratta quindi ancora di un lancio su larga scala, ma se tutto procederà senza intoppi non dovrebbe tardare ancora molto. Si lavorerà per fasi – spiega il range manager di IKEA Home Smart, David Granath – e per il momento gli utenti beta tramite l’app IKEA Home Smart potranno usare il collegamento Matter con l’hub Dirigera soltanto sui prodotti “di illuminazione”.

In questa prima fase i beta tester contribuiranno al miglioramento dell’esperienza complessiva in modo da poter aprire il supporto Matter ad una platea di utenti più vasta e – dicono – ad un maggior numero di prodotti.

In punta di piedi

Il lancio graduale ha senso in quanto diverse altre aziende, nell’includere il supporto a Matter ai propri dispositivi, hanno inizialmente incontrato alcuni problemi di funzionamento e di compatibilità, come nel caso di Philips Hue raccontato da The Verge.

Nel momento in cui sarà disponibile pubblicamente, le luci IKEA e tutti gli altri dispositivi compatibili con l’hub Dirigera potranno essere controllati anche attraverso questo protocollo. Tenete presente che già oggi questo hub supporta HomeKit di Apple, Amazon Alexa e Google Home, perciò per chi usa già queste piattaforme non dovrebbe notare grosse differenze.

Granath precisa che l’hub Dirigera agisce come ponte, perciò per poter usare Matter ci sarà bisogno di un controller che supporta questa tecnologia, come ad esempio un HomePod di Apple, un Amazon Echo o uno speaker intelligente di Google.

In base a quanto si apprende questa prima fase sembra essere a numero chiuso in quanto nel momento in cui scriviamo non c’è modo di iscriversi come beta tester.

Nel frattempo vi ricordiamo che da circa un mese è disponibile l’app Kreativ per “provare” i mobili di IKEA tramite la realtà aumentata, e da circa una settimana in Italia è disponibile il sistema di pannelli solari IKEA Solstrale. Per tutte le altre novità del marchio fate riferimento a questa sezione del nostro sito web.