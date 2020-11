Chi è l’instructional designer?

Dove si colloca esattamente la figura professionale dell’instructional designer all’interno del percorso di realizzazione di corsi elearning?

Davide Pizzo, instructional designer e professionista elearning, chiarisce nel dettaglio quali sono le figure professionali coinvolte nel processo di realizzazione di percorsi efficaci nell’elearning destinato alle piattaforme LMS.

Partiamo dall’esperto di contenuti, che conosce a fondo la materia da insegnare: possiamo paragonarlo a un tecnico che conosce il funzionamento di una nuova apparecchiatura e deve trasferire questa conoscenza ai venditori.

Con l’esperto di contenuti interagisce proprio l’instructional designer; il suo obiettivo è quello di analizzare ogni sfaccettatura dell’argomento e creare uno storyboard, che organizzi in una sequenza logica tutti i concetti e le conoscenze. Interviene a questo punto il grafico che dovrà rappresentare graficamente in modo adeguato tutti i concetti riportati nello storyboard.

Il grafico ascolta gli spunti dati dell’instructional designer e il suo obiettivo è quello di comporre un percorso con elementi visuali adeguati ai concetti veicolati nello storyboard (lo descriviamo nell’articolo sulle professionalità FAD).

A questo punto lo sviluppatore mette insieme tutti gli elementi grafici (authoring) sviluppando elementi interattivi, ma anche quiz e giochi: lo scopo è di rendere efficace il percorso formativo. I principali strumenti professionali di cui si avvale sono Adobe Captivate e Articulate Storyline.

A garanzia che la piattaforma LMS scelta dal fornitore lavori adeguatamente, interviene il gestore del sistema: fa valutazioni in funzione del numero di accessi e decide quando è necessario implementare o potenziare la piattaforma.

Perchè diventare instructional designer

Noi di Espero abbiamo conosciuto una grande azienda di produzione di Vicenza, che aveva necessità di insegnare ai formatori interni i metodi e le procedure per diventare instructional designer: erano gli stessi formatori che da anni tenevano corsi alla rete di vendita, ma avevano necessità di trasportare il materiale sull’elearning.

Quei formatori infatti si erano accorti ben presto che progettare una formazione da svolgere in aula (sia in presenza sia online in diretta) era molto diverso dal creare lo stesso percorso in modalità elearning. Partecipare al corso Instructional Design (ID) è stata per loro la soluzione.

Come diventare instructional designer

Il percorso formativo per imparare ad insegnare e per diventare instructional designer è composto da diversi step: dagli elementi teorici di base alle teorie dell’apprendimento, alla conoscenza dei principali modelli di istruzione con analisi di limiti e potenzialità.

Per strutturare correttamente un percorso elearning occorre anche realizzare un’attenta analisi dei fabbisogni dell’utenza, calibrando la scelta dei metodi di raccolta dati.

Segue poi la fase di realizzazione dello storyboard e l’uso sapiente degli strumenti per realizzare i prototipi (il cosiddetto wireframe) e tutti i learning objects necessari secondo i principi di usabilità e di design centrato sull’utente.

Arriverai infine alle conoscenze delle regole del copyright, con l’accortezza di attingere più possibile a risorse common creative per realizzare interattività, simulazioni, video e giochi per l’apprendimento, coronati da test di avanzamento e verifiche dell’efficacia.

Come vedi il percorso è denso e interessante e ti permetterà di conoscere anche gli standard della pubblicazione SCORM (Shareable Content Object Reference Model), essenziale per la compatibilità dei tuoi contenuti con tutte le piattaforme elearning.

Progettare slide per elearning efficaci

Durante una presentazione dal vivo, prova a pensare quanti sono i concetti ‘extra’ che si esprimono a voce a partire da una semplice slide, che deve essere commentata e approfondita. Durante un percorso elearning, non c’è questa possibilità di approfondimento a voce: accade quindi che una normale slide venga “esplosa” in altri dieci oggetti quando viene manipolata per essere trasformata in un percorso di formazione asincrono (elearning) su una piattaforma LMS (Learning Management System).

Secondo Mauro Blasi, docente Adobe e Instructional Designer: “Ogni slide che usi per una normale presentazione dal vivo deve esplodere in tante altre “componenti” quando la trasformi in elearning”. Perché tutti i passaggi logici che presenti per accompagnare l’ascoltatore nel percorso formativo devono essere scorporati e poi riassemblati in schemi, colori, azioni, animazioni. Questo processo di “esplosione” delle slide è fondamentale per rendere efficace un percorso elearning.

Migliorare la User Experience (UX)

Ogni volta che ti appresti a comporre un layout, ovvero una interfaccia grafica che richieda interazione da parte degli utenti, non dimenticare di rispondere alle richieste dell’attuale User Experience (UX) condivisa. Infatti per strutturare un corso elearning non è sufficiente l’analisi dei bisogni formativi, serve anche una buona conoscenza dell’esperienza d’uso degli utenti su piattaforme informatiche.

La conoscenza di questo argomento ti permetterà di creare lezioni che verranno ascoltate e assimilate piacevolmente. Gli utenti si accorgeranno che stai raccontando loro qualcosa di importante attraverso una narrazione molto interessante per loro (storytelling).

Ecco alcuni corsi disponibili anche in aula virtuale che possono aiutarti in questo approfondimento sull’instructional design e sulla realizzazione di elearning:

Corso Instructional Design

Corso Adobe Captivate

Corso Articulate Storyline