Kuo: i MacBook 2021 avranno Apple Silicon e nuovo design

Apple introdurrà i suoi primi portatili con processore Apple Silicon e design rinnovato con la generazione MacBook 2021 che, secondo l’analista Ming Chi Kuo, arriverà nella seconda metà del prossimo anno. Purtroppo per il momento l’analista non offre indicazioni sui modelli in questione, sui cambiamenti estetici in arrivo e nemmeno sulle tempistiche, anche se diversi dettagli rilevanti si possono estrapolare da alcuni suoi report precedenti.

Infatti già diversi mesi fa lo stesso Kuo aveva indicato l’arrivo di MacBook Pro da 14 pollici e da 16” con nuovo design: finora MacBook Pro è proposto con diagonale da 13” e 16”, lasciando presupporre un restyling che portasse alla riduzione di cornici e bordi intorno al display, per ottenere uno schermo leggermente più grande ma senza incrementare le dimensioni della macchina. Sempre nei report precedenti l’arrivo dei MacBook 2021 era già stato indicato per la fine del secondo trimestre oppure nel terzo trimestre.

Insieme ai MacBook 2021 con nuovo design, Apple sta lavorando alla transizione dai processori Intel a quelli proprietari con altre macchine. Sono già stati anticipati anche un iMac 24” Apple Silicon con nuovo design e, probabilmente più avanti nel tempo, anche un nuovo Mac Pro con design simile o identico a quello attuale ma con chassis di dimensioni dimezzate.

Per quanto riguarda gli altri prodotti Apple, Kuo prevede vendite ancora sostenute di iPad grazie all’impiego degli schermi mini LED e connettività 5G, ma anche per l’arrivo di un nuovo iPad economico di nona generazione nella seconda metà del 2021, come riporta MacRumors. Nello stesso periodo dell’anno l’analista prevede l’arrivo degli AirPods di terza generazione con design simile ad AirPod Pro ma senza cancellazione del rumore.

Infine previste vendite ancora sostenute per gli smartwatch Apple grazie alle funzioni dedicate alla salute e al nuovo design, ma non è chiaro se l’analista si riferisce all’attuale generazione Apple Watch Serie 6 oppure alla prossima generazione Apple Watch Serie 7.

Nel keynote del 10 novembre Cupertino ha presentatoi suoi primi computer con processore Apple Silicon M1.