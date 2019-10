Chi ripara le mele di iPhone e Mac?

Se vuoi sapere esattamente quali corsi devi seguire, noi di Espero, l’unico Training Center Autorizzato AppleCare in Italia, stiamo organizzando a Napoli un incontro per spiegartelo passo passo: parleremo anche degli esami che devi sostenere per imparare a riparare professionalmente hardware Apple e diventare a tutti gli effetti un tecnico certificato.

Tra i Tecnici Apple, c’è spazio anche per te!

In 15 anni abbiamo certificato 660 tecnici Apple, ma non bastano: il mercato ne richiede ancora. Infatti, i dispositivi Apple sono sempre più utilizzati in aziende, enti, scuole, università, che richiedono servizi ed assistenza sui prodotti. Sul mercato c’è quindi spazio per chi voglia specializzarsi come tecnico di assistenza certificato su iPhone e Mac.

Incontriamoci: Espero e R-Store

Per scoprire tutti i segreti di questa professione entusiasmante su prodotti unici, ci vediamo a Napoli venerdì 15 novembre presso R-Store, Apple Premium Reseller e Centro Assistenza Autorizzato (a breve maggiori dettagli su come prenotare il tuo posto e sull’indirizzo esatto!).

Staremo insieme per un paio di ore, durante le quali imparerai tutto su:

1) I corsi di formazione e gli esami di certificazione ufficiali presso Espero

Troverai ad accoglierti Luigi, titolare di Espero, e Ambrogio, Responsabile della Formazione: risponderanno a tutte le tue domande e ti spiegheranno nel dettaglio come si svolgono i corsi e come si ottengono le certificazioni ufficiali Apple.

Qualche anticipazione sui nostri corsi? Eccola:

– Sessioni hands-on di smontaggio assistite in aula, alternate a spiegazioni del docente per apprendere tecniche e procedure Apple.

– Docenti certificati Apple: lavorano da anni come tecnici professionisti e danno risposte certe e concrete ai tuoi dubbi.

– Aula/laboratorio completa di tutti gli attrezzi richiesti da Apple, con i principali dispositivi e modelli su cui intervenire.

– Testimonianze in aula di tecnici dei centri di riparazione ufficiali Apple (Apple Authorized Service Provider) per conoscere dal vivo le possibilità lavorative offerte dalla certificazione.

– Possibilità di prender parte ad incontri organizzati periodicamente da Apple presso la nostra sede di Milano, per reclutare personale per gli Apple Store.

– Esami di certificazione ufficiali: Apple prevede due percorsi per certificare tecnici iPhone e tecnici Mac a livello internazionale, leggi qui sopra nel dettaglio.

2) La professione del Tecnico certificato Apple

Potrai toccare con mano la grande professionalità con cui le risorse di R-Store mettono in pratica la teoria appresa in aula. Come da regolamento Apple, i laboratori tecnici sono off limits per i non addetti ai lavori, ma la qualità del lavoro è garantita. Dopotutto…

Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando.

Henry Ford

Anche se non entreremo nei laboratori, conosceremo i tecnici che ci lavorano, vedremo gli strumenti che utilizzano e scopriremo qualche segreto su una professione tanto entusiasmante.

A breve ti daremo maggiori dettagli su come prenotare il tuo posto.