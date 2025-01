Apple Watch 4 è ufficialmente vintage, ecco cosa succede

Pubblicità

Il nuovo anno di Apple inizia con l’aggiornamento del suo catalogo prodotti considerati vintage e obsoleti. Questa volta, a finire all’interno di questa particolare categoria è Apple Watch 4, insieme a uno degli ultimi Mac con processore Intel lanciati sul mercato.

A partire da oggi, tutte le varianti di Apple Watch Serie 4 sono ufficialmente considerate “vintage” a livello globale. Ad essere incluse nella lista di dispositivi vintage sia le versioni in alluminio che quelle in acciaio inossidabile, nei formati da 40mm e 44mm.

Lanciato a settembre 2018, l’Apple Watch Serie 4 ha rappresentato una svolta significativa nel design della gamma, introducendo schermi più grandi, bordi più sottili e angoli arrotondati.

Cosa vuol dire vintage per Apple

Per chi non lo sapesse, Apple classifica un prodotto come “vintage” quando non viene più distribuito da oltre cinque anni. Dopo sette anni dalla fine della distribuzione, il prodotto passa, invece, alla categoria “obsoleto”.

Mentre i prodotti vintage possono ancora essere riparati, a condizione che siano disponibili i pezzi di ricambio, quelli obsoleti non sono più eleggibili per alcuna riparazione.

Peraltro, con il rilascio di watchOS 11 quest’anno, Apple ha ufficialmente interrotto il supporto software per Apple Watch Serie 4, che aveva ricevuto watchOS 10 come ultimo major upgrade.

Anche il MacBook Pro 15 pollici del 2019 è stato aggiunto alla lista di dispositivi vintage. Si tratta dell’ultimo MacBook Pro da 15 pollici prodotto da Apple, prima di essere sostituito nello stesso anno dal MacBook Pro da 16 pollici. E’ anche l’ultimo dotato di un processore Intel.

Tuttavia, a differenza dell’Apple Watch Serie 4, il MacBook Pro 2019 può ancora eseguire l’ultima versione di macOS.

Altri prodotti vintage

Di recente, nel luglio scorso, anche l’iconico iPhone X, la prima generazione di AirPods e l’originale HomePod sono stati aggiunti alla lista dei prodotti vintage.

Per consultare l’elenco completo dei prodotti vintage e obsoleti, è possibile visitare il sito ufficiale di Apple.