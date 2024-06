Chiavetta USB-A SanDisk a prezzo ridicolo, 64 GB a 6,97€

Pubblicità

Qualche tempo fa vi avevamo segnalato delle chiavette a prezzi speciali. Ma oggi questa di SanDisk è ad un prezzo più che speciale, ridicolo: solo 6,96€

SanDisk 64GB Ultra Kingston offre tutte le prestazioni dello standard USB 3.2 Gen 1 Offre un velocità di trasferimento fino a 130MB/s(1B) per la massima semplicità di accesso a laptop, PC desktop, monitor e altri dispositivi digitali. Consente di trasferire file e dati con la massima rapidità e, offrendo una pratica soluzione di storage per documenti, musica, video e tanto altro: pensate alla possibilità di portarvi tutta la vostra collezione di musica in auto, collegarla direttamente ad una TV o ad un router per funzioni NAS di base o fare il backup delle foto custodite sul vostro smartphone.

L’unità comprende il software di recupero dati RescuePRO Deluxe scaricabile (4) che consente di recuperare con estrema facilità file cancellati accidentalmente (è necessario eseguire il download).

Non ha un cappuccio ma un connettore rientrante che non si smarrisce.

La versione che vi segnaliamo, da 64 GB. costava circa nove euro. Ora il prezzo scontato è sceso ancora più giù, costa 6,97€