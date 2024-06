Hyundai sforna due elettriche per l’Europa, una economica

Pubblicità

Nonostante le vendite dei veicoli elettrici siano in calo, Hyundai insegue i suoi obiettivi di crescita nel mercato europeo con il lancio di due modelli: una nuova IONIQ e una seconda elettrica di fascia più bassa.

A dispetto dei numeri in negativo che si stanno registrando in questo specifico segmento di mercato a livello globale, Hyundai non prevede un rallentamento nell’espansione delle elettriche in Europa, quantomeno non nei prossimi anni. Per l’amministratore delegato di Hyundai Europa, Michael Cole, l’obiettivo è che «le vendite delle elettriche rappresentino il 14% delle vendite complessive dell’azienda sul suolo europeo».

Mentre in Italia chi compra una elettrica entro l’anno gode di incentivi che arrivano fino a 13.750 € per le fasce di reddito più basse con contestuale rottamazione di una Euro 0-2, altri paesi come la Germania hanno interrotto questi finanziamenti, una decisione che lo scorso Maggio, per dire, si è tradotta in un calo delle vendite del 31% rispetto a Maggio 2023.

Da un lato vediamo così alcune case automobilistiche tirarsi indietro; dall’altro Hyundai che raddoppia i suoi sforzi cercando di approfittare del particolare momento per consolidare la propria posizione nel segmento delle elettriche.

L’azienda punta molto sulla nuova Inster EV, un’elettrica subcompatta con autonomia WLTP prevista di 255 chilometri che dovrebbe costare meno di 25.000 €.

L’altro veicolo che dovrebbe aiutare in questa impresa è la nuova Hyundai IONIQ che verrà presentata entro l’anno: per il momento si ritiene che si basi sulla piattaforma E-GMP, e prometta un’autonomia di oltre 480 chilometri coadiuvata da un sistema di ricarica rapida.

Entrambe si aggiungeranno alla flotta già esistente nel 2025, quando la quota di mercato delle elettriche di Hyundai secondo le previsioni dovrebbe raggiungere il 20%. Cole sottolinea come l’approccio di Hyundai sia meno “istintivo” rispetto a quello di Tesla, sebbene l’azienda non sia immune alla concorrenza. Semplicemente, dice, si adegueranno le scelte in base alle condizioni del mercato.

Tutto ciò che riguarda le auto elettriche – tecnologia, veicoli, destinazioni e applicazioni – viene trattato da Macitynet nella sezione ViaggiareSmart.