1Password, migliora il password manager con le chiavi di recupero dell’account

Gli sviluppatori di 1Password, noto e apprezzato password manager (che ora si trovano ad affrontare la concorrenza di Apple che sui futuri sistemi operativi offrirà un’app dedicata), hanno annunciato nuove funzionalità pensate per semplificare l’uso della loro app.

Tra le novità, migliorie nella procedura di accesso da nuovi dispositivi dell’utente, e la possibilità di ripristinare un account quando si dimentica la master password, con chiavi di recupero che consentono di reimpostare la password e recuperare l’accesso.

1Password consente di usare dei codici di recovering, una contromisura di sicurezza opzionale che permette di avere maggiore controllo sulla reimpostazione della password e recuperare l’accesso all’account.

1Password offre già la possibilità di creare un Emergency Kit PDF, un documento da conservare in un luogo sicuro con dettagli che consentono di accedere al proprio account e reimpostare la master password; prima di ora, se non si era in possesso di questo documento non era possibile ripristinare l’account.

Gli sviluppatori di 1Password riferiscono che è possibile eseguire il login e configurare una chiave di recupero mediante la quale si può riottenere l’accesso a un account; si raccomanda di creare i codici di recovering prima possibile, giacché questi ultimi non possono essere creati se si dovesse perdere l’accesso all’account.

1Password sta testando anche nuove modalità di registrazione, con un metodo che dovrebbe semplificare l’accesso da nuovi dispositivi, mostrando un codice QR nel browser che è possibile inquadrare dal telefono, dall’app con l’account 1Password, per abilitare nuovi dispositivi al login; questa funzionalità è per ora marcata come beta.

1Password è molto più di un password manager: permette di gestire più utenti e dispositivi, mette a disposizione estensioni dedicate per i browser, prevede funzioni quali la “modalità viaggio” (per rimuovere dati sensibili dai dispositivi quando si attraversano i confini nazionali, ripristinando l’accesso con un clic al ritorno), permette di ottenere avvisi per siti web compromessi e password vulnerabili, mette a disposizione funzioni per la gestione del portafoglio digitale (per memorizzare in modo sicuro carte di credito e debito, informazioni bancarie online e relativi login, in modo da poterli utilizzare da qualsiasi dispositivo) e altro ancora.