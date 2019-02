A partire da iOS 11 Apple ha inserito una nuova funzionalità dedicata alle Istantanee schermo, ossia gli screen che si catturano con la pressione in contemporanea del tasto Home e Power, chiudere l’anteprima dello screenshot in iPhone per qualcuno potrebbe essere un problema da risolvere.

Quella piccola immagine che viene mostrata a schermo, rimane fluttuante a schermo, nell’angolo in basso a sinistra, una piccola Anteprima. Ciò può risultare essere utile in alcuni casi. Basta, infatti, toccarla, per attivare un nuovo menù in cui modificare l’immagine, ritagliarla, scriverci sopra, prendere appunti, o ancora condividerla.

In altri casi, però, nulla di tutto questo serve all’utente, che vorrebbe solo sbarazzarsi in tempi brevi dell’anteprima a schermo, che occupa spazio sul display.

Purtroppo Apple non ha previsto una scelta per l’utente, e non c’è un interruttore per evitare di creare l’anteprima. C’è però un piccolo trucco per nasconderla velocemente alla vista.

Dopo aver effettuato una Istantanea schermo, attraverso la pressione del tasto Home+Power, è sufficiente effettuare uno slide verso sinistra partendo proprio dal bordo destro della piccola anteprima, come se lo si volesse spingere fuori dallo schermo.

Questo stesso trucco funziona anche quando si effettuano di seguito numerose istantanee: a schermo compariranno tante piccole anteprime, tutte impilate sulla parte inferiore sinistra dello schermo: anche in questo caso un solo slide verso sinistra le nasconderà immediatamente.

Chissà che Apple, con il prossimo aggiornamento, non decida di offrire all’utente la possibilità di disattivare questa funzione, che seppure in alcuni casi è utile, in altri potrebbe essere un po’ fastidiosa.

