Affari Amazon su iPad Pro: sconti fino a quasi il 25%

Buona giornata anche per chi cerca un iPad Pro. La pioggia di sconti che ha colpito i listini Amazon ha infatti interessato anche alcuni modelli “top” del più… top degli iPad, quello rilasciato lo scorso autunno e che ha come segni distintivi la porta USB-C e Face ID.

Si comprano con uno sconto fino a quasi il 25% tre modelli

Gli iPad in sconto hanno complessivamente prezzi davvero molto interessanti. Nel caso dei modelli da 1TB possiamo anche dire praticamente mai visti. La giornata per chi, come noi, segue costantemente i prezzi Apple di Amazon è molto convulsa, probabilmente la più ricca di “colpi di scena” sugli sconti che appaiono e scompaiono con la velocità della luce, per questo se vi interessano questi prezzi vi consigliamo di comprare rapidamente. Non è affatto detto che mentre leggete queste note, i prezzi siano ancora gli stessi. In più alcuni iPad sono in quantità molto limitate e potrebbero esaurirsi anche prima dell’aumento del prezzo…