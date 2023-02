I citofoni 2N si installano con la Realtà Aumentata

2N, azienda specializzata nel settore dei citofoni e dei sistemi di controllo accessi IP, ha presentato 2n AppeAR, un’app di Realtà Aumentata (per iOS e Android) che consente ad architetti, ingegneri, integrator e installatori di vedere come starebbero i prodotti se incorporati nei loro progetti.

Per ciascun prodotto 2n, l’app offre modelli 3D dettagliati, informazioni tecniche, video e la possibilità di vederli smontati. Consente inoltre di “installare virtualmente” i prodotti, in modo tale che gli architetti e gli installatori possano verificare che i prodotti scelti siano adatti ai loro progetti. Basta puntare il telefono sulla superficie dove verrà installato il prodotto e comparirà sullo schermo un’immagine in Realtà Aumentata dello stesso, come se fosse realmente nella stanza.

Attraverso l’app, è possibile valutare i prodotti in base alle loro dimensioni, forme e collocazione, così come sperimentare diverse colorazioni.

2N AppeAR fa seguito ad altri due strumenti della stessa azienda particolarmente apprezzati dagli architetti: 2N Virtual Experience, uno strumento di animazione 3D che facilita il processo di pianificazione e aiuta a garantire che ad ogni progetto venga assegnata la soluzione di controllo accessi più adeguata, e 2N Project Designer, una guida step by step che aiuta a progettare le installazioni in contesti commerciali e residenziali.

Tra i nuovi prodotti in arrivo ci sono: 2N IP Verso 2.0 e 2N Access Unit 2.0.

2N IP Verso 2.0 (previsto per giugno 2023) è la nuova generazione del citofono modulare più venduto dal produttore, che ora include una telecamera grandangolare Full HD ed è in grado di leggere i codici QR. I codici QR stanno diventando sempre più popolari per il controllo accessi a seguito dell’aumento dell’e-commerce e dei modelli di lavoro flessibili, perché sono facili da distribuire via e-mail e sono ideali per accessi unici o limitati nel tempo, ad esempio per corrieri o appaltatori.

2N Access Unit 2.0 (previsto per aprile 2023) è un nuovo dispositivo che combina tre opzioni di accesso in un’unica unità: accesso tramite smartphone, RFIP e tastiera. Per quanto riguarda l’accesso tramite smartphone, la 2N Access Unit 2.0 supporterà WaveKey, la tecnologia Bluetooth di 2n.