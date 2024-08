Come ascoltare la Radio FM su iPhone

Pubblicità

Per ascoltare la radio FM con iPhone vi basta chiedere a Siri: l’assistente vocale di Apple è infatti in grado di reperire in pochi istanti lo streaming delle vostre stazioni preferite, riproducendo persino quelle locali e meno conosciute.

Sembra una notizia di poco conto, eppure quella della radio FM è una storia controversa e la situazione in cui ci troviamo oggi non è certo priva di perplessità.

Tutto comincia nel 2017, quando in Gazzetta Ufficiale viene pubblicata la legge 205 al cui comma 1044 viene fissato l’obbligo di prevedere un’interfaccia per ricevere i servizi della radio digitale (quella che conosciamo siglata DAB+).

La legge entrò in vigore il 1 Gennaio 2020, di fatto vietando tutti quei dispositivi sprovvisti di modulo radio digitale con la scusa di “favorire l’innovazione tecnologica”.

In questo senso fu decisivo anche il famoso Decreto Sblocca Cantieri (32/2019) che, con l’articolo 5 veniva messo nero su bianco il divieto di vendere smartphone con radio FM integrata a partire dal 31 Dicembre 2020.

Così, da ormai più di tre anni e mezzo l’unico modo che abbiamo per ascoltare la radio FM con i nostri telefoni è quello di affidarci agli streaming.

Apple in questo è stata particolarmente precoce perché nonostante i suoi iPhone fossero dotati del chip Broadcom che potenzialmente permetteva di attivare la radio FM – così diceva la NAB contrariamente alle dichiarazioni ufficiali in cui invece si negava tutto – in realtà non l’ha mai resa disponibile al pubblico, nonostante le pressioni dei governi che ne chiedevano l’accesso quantomeno in caso di uragani, tifoni, inondazioni, incendi e altri disastri naturali datosi che «le stazioni radio forniscono informazioni su come evacuare rapidamente, dove inondazione stanno colpendo, come uscire dal pericolo se c’è un tornado o un uragano». Informazioni queste che potrebbero effettivamente essere irreperibili attraverso la connessione cellulare.

Così in questi ultimi anni sui telefoni (soprattutto Android) in cui era già presente il modulo radio FM, un aggiornamento software lo disattivava definitivamente per far sì che fosse in regola con la nuova legislazione: dal 31 Dicembre 2020 invece nessun modello immesso sul mercato cel’aveva più.

Dal web

Da quel momento per poter ascoltare la radio FM dallo smartphone è necessario accedere al sito ufficiale della stazione radio desiderata, cercare la pagina in cui è presente il link per lo streaming e cliccare sul tasto Play.

Per chi vuol passare dal web, magari perché sta usando un computer, consigliamo l’ottimo Radio Garden che, attraverso la sua particolare interfaccia, vi fa letteralmente girare il mondo alla scoperta delle principali radio. Si ascoltano in diretta semplicemente ruotando il globo, oppure digitando il nome nella barra di ricerca.

Con l’app

Per far prima converrebbe installare una delle tante app che raccolgono tutte le principali stazioni radio italiane e del mondo, come la famosa TuneIn Radio (è gratis per iPhone, iPad, Apple Watch e Android).

Direttamente via Siri

Infine, per chi ascolta le radio soltanto sporadicamente, con iPhone basta semplicemente chiedere a Siri «Riproduci la radio tal dei tali», senza dover installare nulla, né perdere tempo tra siti web che non si visitano praticamente mai.

Il bello è che questo sistema funziona anche con radio locali o poco conosciute in quanto Siri si appoggia direttamente al servizio TuneIn di cui citavamo l’app poc’anzi e che, nel momento in cui scriviamo, attinge da più di 115.000 stazioni radio e reti radiofoniche di tutto il mondo tra frequenze AM, FM, Hd, LP, radio digitali e web radio.

