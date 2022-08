Processo Twitter, Elon Musk vende quasi 7 miliardi in azioni Tesla

Elon Musk ha incassato quasi 7 miliardi di dollari da una nuova vendita di azioni Tesla (TSLA): è l’ennesima sorpresa dell’imprevedibile imprenditore miliardario che ad aprile, dopo aver ricavato 8,4 miliardi di dollari dalla stessa operazione, aveva dichiarato espressamente che dopo quella non erano previste altre vendite TSLA.

Ma come dicevamo le cose sono andate diversamente: da ben sei documenti depositati presso la United States Securities and Exchange Commission (SEC) e segnalati dall’investitore di Tesla Sawyer Merritt si apprende che tra il 5 e il 9 agosto Elon Musk ha venduto 7.924.107 azioni per un valore complessivo di circa 6,9 miliardi di dollari.

Alla richiesta di una motivazione da parte dello stesso investitore, Elon Musk ha spiegato che in questa recente operazione c’è di mezzo l’incombente processo contro Twitter:

Si. Nell’eventualità (si spera improbabile) che l’azienda mi costringa a chiudere questo accordo e che non arrivino alcuni partner azionari, è importante evitare una vendita di emergenza delle azioni Tesla.

Musk aveva venduto alcune azioni a inizio anno proprio per aiutare a finanziare l’acquisizione di Twitter, ma adesso la situazione si è completamente ribaltata: lui starebbe infatti cercando di tirarsi fuori dall’accordo e per questo motivo entrambe le parti si daranno battaglia in un’aula del tribunale del Delaware a partire dal 17 ottobre. L’amministratore delegato di Twitter, Parag Agrawal, si sta tenendo alla larga dal dibattito pubblico che invece vorrebbe Musk.

A questo punto non si sa esattamente come potrebbero reagire gli investitori alla notizia di questa nuova vendita, al momento l’unica cosa evidente è che il prezzo delle azioni Tesla è rimasto stabile a circa 850 dollari. Secondo l’analista di Wedbush, Dan Ives, il fatto che Musk abbia venduto azioni TSLA dopo aver detto che non lo avrebbe più fatto porterà gli analisti a tenere in conto la possibilità di un accordo con Twitter e lo sborsamento di una porzione di contanti da parte di Musk. «Questa vendita di azioni li farà chiacchierare parecchio nelle prossime ore».