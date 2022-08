Samsung migliora l’impegno verso la sostenibilità con i nuovi Galaxy

Nell’ambito dell’evento Samsung Unpacked del 10 agosto, l’azienda sudcoreana ha presentato dispositivi quali Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, evidenziando come questi prodotti ora sfruttano maggiormente materiali di recupero.

L’azienda sudcoreana afferma che dal lancio della serie Galaxy S22, utilizza materiali riciclati non solo per gli imballaggi, ma anche per l’hardware dei nuovi prodotti. “Questi sono i primi passi della nostra iniziativa Galaxy for the Planet, che prevede l’integrazione continua nei prodotti di plastiche riciclate e la creazione di nuovi materiali in collaborazione con partner leader nell’ambito della sostenibilità”, ha spiegato Samsung, annunciando ancora che i nuovi Galaxy Buds2 Pro sono realizzati per oltre il 90% con materiali riciclati.

Oltre il 90% in peso di tutti i componenti in plastica dei Galaxy Buds2 Pro è realizzato con materiali riciclati. Ognuno di questi componenti – afferma Samsung – contiene almeno il 20% di reti da pesca dismesse (plastica recuperata dagli oceani) oppure di materiali riciclati post-consumo. Le reti da pesca riciclate sono utilizzare in tre componenti interni della custodia di ricarica: nella staffa della decorazione anteriore, nella staffa del portabatteria e nella staffa del circuito stampato PCB. I materiali riciclati post-consumo sono impiegati in otto componenti esterni: quattro componenti nella parte anteriore sinistra/destra e in quella posteriore sinistra/destra della custodia di entrambi gli auricolari e quattro elementi della custodia di ricarica: decorazione anteriore, involucro superiore, interno dell’involucro superiore e involucro inferiore.

La nuova serie Galaxy Z utilizza anche plastiche recuperate dagli oceani nei componenti chiave e il 100% di carta riciclata per gli imballaggi. Samsung ha anche provveduto a ridurre il volume dell’imballaggio fino al 58% rispetto alla prima generazione di pieghevoli Galaxy, che secondo il produttoee equivale a un risparmio, quest’anno, di 10.000 tonnellate di emissioni di carbonio dovute al trasporto.