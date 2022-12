La funzione “In riproduzione” di Apple Watch consente di controllare la riproduzione audio su Apple Watch di brani riprodotti su iPhone e altri dispositivi.

Appena cominciamo a riprodurre un filmato, un brano o altro elemento multimediale, appare la schermata “In riproduzione” su Apple Watch e da qui possiamo controllare appunto la riproduzione dell’elemento multimediale.

La funzione su Apple Watch è utile ma ci sono casi in cui potremmo, per svariati motivi, non voler alcun controllo dal polso. È possibile modificare questo comportamento sia da Apple Watch, sia dall’iPhone. Ecco come procedere.

Come disattivare “In riproduzione” dall’iPhone

1) Aprite l’app Watch su iPhone

2) Selezionate “Generali” e da qui “Apertura automatica”

3) Da questa sezione sarà possibile attivare o disattivare l’opzione “apri app audio in automatico.

Come disattivare “In riproduzione” su Apple Watch

Per disattivare la funzione in questione da Apple Watch, procedete in questo modo:

1) Aprite Impostazioni su Apple Watch (l’icona a forma di ruota dentata)

2) Selezionate “Generali”

3) Selezionate “Apertura automatica” e da qui attivate o disattivate l’opzione “Apri l’app audio in automatico”.

E se volessi riattivare “In riproduzione” al volo?

Se avete disattivato l’opzione “In riproduzione” su Apple Watch ma volete ad ogni modo la possibilità di controllare al volo gli elementi multimediali in riproduzione da Apple Watch, potete fare in questo modo:

1) Aprire l’app Watch su iPhone

2) Selezionate “Dock”

3) Nella sezione “Ordine dock” selezionate la voce “Preferite”

(compariranno le app preferite)

4) Selezionate “Modifica” (in alto a destra)

5) Nella sezione “Non includere” fate tap sul “+” a “In riproduz.” (per inserire la voce in questione tra le Preferite) e scegliete Fine: da questo momento in poi l’opzione “In riproduzione” potrà essere richiamata al volo premendo il tasto laterale di Apple Watch.

