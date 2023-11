Come esportare i dati sanitari da iPhone

Se amate il fitness o semplicemente dare uno sguardo a dati relativi alla salute e attività fisica registrati dal vostro iPhone, una funzione poco conosciuta da vari utenti è la possibilità di esportare i dati sanitari, con dettagli quali la media dei passi giornalieri, la frequenza cardiaca e altre metriche relative alla salute.

I dati memorizzati su iPhone possono essere in alcuni casi di aiuto anche a specialisti da allegare alla documentazione sanitaria, individuare trend e condividere informazioni con il proprio medico. iPhone permette di esportare i dati in formato ZIP, un file all’interno del quale è presente un file XML con dettagli su varie categorie di dati leggibili da varie app di terze parti. Il formato di esportazione è standard negli USA (utilizzabili dai medici per visualizzare i dati in una schermata nel loro sistema di gestione) ma si possono estrapolare dati utili anche nel nostro Paese.

Come esportare i dati

Aprite l’app Salute su iPhone Fate tap (cliccate) sull’immagine del profilo in alto a destra Selezionate l’opzione “Esporta tutti i dati sanitari” e confermate selezionando “Esporta” Attendete pazientemente la preparazione dei dati (potrebbero essere necessari anche molti minuti). Completata la procedura di preparazione dei dati, è possibile salvare il file o condividerlo (con un diverso iPhone o con un Mac nelle vicinanze) con AirDrop, Whatapp o altro sistema

Il file generato, denominati “dati esportati” è di grandi dimensioni (nel nostro caso è stato generato un file compresso di 55,3MB). All’interno del file compresso troviamo file XML, utilizzabili tipicamente con applicazioni per l’analisi dei dati, ma anche file CSV (file di testo semplice con i vari valori separati da virgola), questi ultimi importabili ad esempio in Numbers o Excel. Altri file presenti nell’esportazione sono in formato GPX, uno schema XML pensato per il trasferimento di dati GPS tra applicazioni.

Se siete alla ricerca di un modo per esportare i dati in un formato facilmente leggibile da chiunque, vi consigliamo di sfruttare l’app Healths Reports (qui i dettagli).

Su macitynet.it trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone, Apple Watch web e social. Partite da questa pagina per scoprirli tutti, anche divisi per piattaforma.