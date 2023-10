Come estrapolare testi da foto e video su iOS 17

Sapevate che con le foto e i video presenti su iPhone è possibile estrapolare i testi per usarli in altre applicazioni? Una funzione, quella chiamata Testo Attivo, che troviamo anche su iOS 17 e ci permette di velocizzare enormemente operazioni che normalmente richiederebbero una riscrittura manuale nonché l’uso di applicazioni di terze parti per portare a termine determinate applicazioni.

Questa funzione come dicevamo funziona con tutte le immagini presenti nel rullino foto e con tutti i video, per i quali è necessario metterli in pausa nel punto esatto in cui compare il testo che si desidera elaborare.

Come funziona

Quando aprite un’immagine o mettete in pausa un video, se il sistema riconosce del testo presente nella schermata mostrerà un’icona contrassegnata da tre righe orizzontali racchiuse all’interno di un quadrato dagli angoli smussati.

Cliccandolo, si attiverà il riconoscimento dei testi: tutti quelli individuati verranno cerchiati e messi in evidenza creando un contrasto con lo sfondo, che verrà invece proporzionalmente oscurato. Cliccando l’area interessata si potranno fare diverse cose:

Se si tratta di un testo semplice, si potrà selezionare, quindi copiare e incollare in un’altra applicazione (come Note) per appuntarselo a memoria futura o modificarlo e quindi ricondividerlo altrove; Se è un testo scritto in una lingua diversa da quella di sistema, apparirà il pulsante Traduci che in pochi secondi lo tradurrà nella nostra lingua; Se è un numero di telefono, si potrà chiamare in un click o accedere ad altre opzioni (tra cui l’invio di un messaggio) schiacciandoci il dito sopra; Se si tratta di un indirizzo web, in un click si potrà visitare la relativa pagina con Safari o altro browser.

Una funzione di questo tipo si può quindi usare per tradurre al volo un cartello stradale o un menu mentre si è in visita in un altro paese, per copiare/modificare lunghi testi, contattare aziende e persone tramite telefono o web, e via dicendo.

Altre guide…

Su Macitynet trovate centinaia di tutorial su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch: cliccate sul nome del dispositivo che vi interessa per sfogliarli tutti.