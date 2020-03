Per la Festa del Papà, LG rimborsa fino a 200 euro su un nuovo TV OLED

LG celebra la Festa del Papà lanciando la promozione Cashback sulla gamma TV OLED 2019: è sufficiente acquistare un LG OLED TV 2019 nei punti vendita aderenti all’iniziativa, da oggi e fino al 19 aprile 2020, per ottenere un rimborso fino a 200 euro.

L’OLED di LG

La tecnologia OLED offre un’elevata qualità d’immagine grazie al processore α (Alpha) Gen 2, mentre l’interfaccia smart TV webOS permette di navigare facilmente tra le numerose app di contenuti integrate nativamente sul TV tra cui Apple TV, Chili, DAZN, Mediaset Play, Netflix, NowTV, Prime Video, Rakuten, Raiplay e YouTube. Insomma tra sport, cinema, serie TV e gaming, l’intrattenimento casalingo è parte integrante degli LG OLED TV 2019.

Come aderire all’iniziativa

Il meccanismo di partecipazione è semplice: dopo aver acquistato un LG OLED TV 2019 in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa, sia fisici che online, basta registrare entro 15 giorni i dati di acquisto sul sito www.lgforyou.com per ottenere fino a 200 euro di rimborso.

In particolare, il massimo del rimborso si ottiene scegliendo un LG OLED TV E9 o C9 con taglio da 65”, mentre tutti gli LG OLED TV da 55” (modelli OLED55E9 / OLED55C9 / OLED55B9), come anche il modello OLED B9 da 65”, permetteranno di ricevere un rimborso da 100 euro.

Valutate direttamente se lo sconto ottenibile è migliore del prezzo con cui si acquistano oggi online i modelli presso rivenditori online che NON aderiscono all’offerta. Al momento le migliori offerte paragonabili per i modelli in questione sono le seguenti (su eBay – rivenditori affidabili che non praticano lo sconto descritto in questa pagina).

LG OLED TV E9 da 65″ – 2849 € – invece di 3.299 € (listino)

LG OLED TV C9 da 65″ – 2.393 € – invece di 2.999 € (listino)

LG OLED TV B9 da 65″ – (prezzo su Ebay non competitivo) – invece di 2.899 € (listino)

LG OLED TV E9 da 55″ – 1.636 € – invece di 2.999 € (listino)

LG OLED TV C9 da 55″ – 1.323 € – invece di 2.199 € (listino)

LG OLED TV B9 da 55″ – 949 € – invece di 1.899 € (listino)

Vi ricordiamo che, per la nostra redazione, il miglior modello 2019 come rapporto qualità/prezzo è LG OLED TV B9 da 55“.