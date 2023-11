Come gestire le schede di Safari con iOS 17

Con l’app di Safari si possono aprire fino a 500 schede contemporaneamente: ora, senza disquisire sul fatto di come si può gestire così tante pagine senza uscirne pazzi, parliamo invece di come padroneggiare al meglio il browser di Apple approfittando di due utili funzioni che troviamo in iOS 17: il tasto per appuntare le schede, e quello per organizzarle in gruppi.

Come raggruppare le schede in Safari con iOS 17

La prima delle due funzioni che vi spieghiamo in questo articolo permette di creare delle cartelle al cui interno sarà possibile raggruppare due o più schede. In questo modo si possono separare siti e pagine aperte mentre si lavora dalla navigazione personale; ma si possono anche creare cartelle specifiche, ad esempio separando i social network dalle ricerche web e via dicendo.

Non ci sono regole specifiche per le quali il raggruppamento è disponibile: si può fare con tutte le schede, a proprio gusto e necessità.

Come creare un gruppo di pannelli

cliccare sul pulsante in basso a destra (l’icona di due quadrati sovrapposti)

tenere premuto sopra una scheda

cliccare su Sposta in un gruppo di pannelli

cliccare su Nuovo gruppo di pannelli per crearne uno, quindi assegnategli un nome e cliccate su Sposta

In alternativa potete cliccare il tasto in basso al centro (i tre punti con le tre linee orizzontali), quindi cliccare su Nuovo gruppo di pannelli vuoto per crearne uno e, soltanto in seguito, spostarci dentro una o più schede.

Come spostare una scheda su un gruppo già esistente

cliccare sul pulsante in basso a destra (l’icona di due quadrati sovrapposti)

tenere premuto sopra la scheda da spostare

cliccare su Sposta in un gruppo di pannelli

cliccare sul nome del gruppo creato in precedenza

Come rinominare un gruppo di pannelli

cliccare sul gruppo di pannelli da rinominare nella barra in basso

tenere premuto sopra il nome

cliccare su Rinomina, quindi modificare il nome e cliccare su Salva

Come riordinare i gruppi di pannelli

Se avete creato almeno due gruppi di pannelli, potete metterli in fila nell’ordine che preferite:

cliccare sul pulsante in basso al centro (i tre punti con le tre linee orizzontali)

cliccare su Modifica

spostare i gruppi uno alla volta trascinandoli dal tasto a destra (le tre linee orizzontali)

Altre funzioni

Ciascun gruppo di pannelli può essere condiviso cliccando sul tasto in alto a destra (il quadrato con la freccia che punta in alto) oppure si possono copiare tutti i link delle pagine contenute tenendo premuto sopra il nome del gruppo in basso, quindi selezionando la voce Copia i link.

Come appuntare una scheda in Safari con iOS 17

Quando il numero di schede contenute in Safari o in un gruppo di pannelli comincia ad essere consistente può tornare utile fissare in alto quelle che si vogliono ritrovare più facilmente. Questo si può fare sfruttando la funzione Fissa pannello che appunto trasforma la scheda in una barra e la posiziona nella parte alta della schermata.

Come fissare un pannello

cliccare sul pulsante in basso a destra (l’icona di due quadrati sovrapposti)

tenere premuto sopra la scheda da appuntare in alto

cliccare su Fissa pannello

Come rimuovere il pin

Se a un certo punto vi accorgete che quella scheda può anche tornare a far parte del gruppo centrale, sappiate che potete sganciare una scheda dalla parte alta:

tenere premuto sul nome della scheda fissata

cliccare su Sblocca pannello

Altre guide…

Su macitynet trovate centinaia di altri tutorial su iPhone, iPad, ma anche su Mac e Apple Watch. Vi basta cliccare sul nome del dispositivo che vi interessa per sfogliarli tutti selezionando poi quelli che desiderate leggere. Tutti i tutorial per iOS 17 sono nella sezione dedicata al sistema operativo e ai suoi aggiornamenti.