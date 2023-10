Gli Airpods Pro 2 con USB-C per la prima volta sono in sconto

In passato non è stato raro trovare gli Airpods Pro 2 in sconto anche se i prezzi del Prime Day, quando gli auricolari top di Apple erano scesi a 228,99 €, non si sono più visti. Da allora Apple ha però cambiato da una parte diminuito il prezzo e dall’altra cambiato il sistema di ricarica, sostituendo la custodia con una USB-C che oggi per la prima vota va in sconto a 259€.

La grandissima parte delle funzioni e delle caratteristiche degli Airpods Pro 2 restano le stesse, nonostante la porta USB-C. Si tratta della seconda versione dei più popolari auricolari full wireless del mercato. Hanno un fattore di forma identico ai precedente AirPods tradizionali ma aggiungono una migliore riduzione del rumore, la trasparenza adattiva e una nuova custodia che può essere trovata da Dov’è. In aggiunta a questo permettono anche di personalizzare il suono spaziale leggendo la forma dell’orecchio.

Con l’iultimo aggiornamento del sistema operativo sono state introdotte funzioni interessanti come la riduzione del rumore adattivo e il rilevamento della voce grazie al quale la funzione di cancellazione di cancellazione del rumore viene temporaneamente spenta per permetterci di sentire le persone che ci stanno parlando.

Il nuovo modello supporterà anche il suono a 20-bit/48kHz lossless a bassa latenza per l’uso con gli occhiali Reality Pro.

Il prezzo di 259,00 euro è il più basso di sempre per questo modello di 20 euro più basso di quello di listino.

Se vi interessa la versione Lightning la pagate altri 20 euro meno, 239 €