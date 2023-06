Come Gility sta reinventando la formazione continua nelle aziende italiane

Far evolvere le skill delle persone significa massimizzare l’efficienza, portare innovazione, aumentare la competitività dell’azienda: la formazione continua dovrebbe essere al centro di ogni strategia di business.

Se le grandi corporate sono ben allineate sull’importanza della formazione e spesso hanno grandi dipartimenti dedicati esclusivamente al Learning & Development, piani pluriennali di sviluppo del capitale umano e una forte spinta dagli headquarter internazionali verso il lifelong learning, le Piccole medie imprese italiane sono spesso in difficoltà e in ritardo su questo fronte.

In Italia ve ne sono circa 206.000, ovvero il 4,86% del tessuto imprenditoriale. Secondo dati ISTAT, nel 2020 il 68,9% delle imprese attive in Italia con almeno 10 addetti ha svolto attività di formazione professionale, mentre tra le grandi imprese (250 addetti e più) la quota superava il 90%.

Se da un lato le PMI possono non essere pienamente consapevoli dello skill mismatch delle proprie persone, dall’altro per le piccole realtà la formazione può risultare un labirinto a causa della complessità organizzativa e burocratica, dei costi elevati di erogazione e della scarsa motivazione dei dipendenti, a passare svariate ore tra le quattro mura di un’aula o davanti a un computer seguendo corsi non rilevanti per la propria crescita.

Inoltre nelle aziende meno strutturate a volte non è nemmeno presente un ufficio Risorse Umane ed è direttamente l’imprenditore, il CEO o il General Manager o i responsabili dell’amministrazione ad occuparsi anche di formazione. Spesso la questione è di budget, ovvero le PMI non possono permettersi di investire risorse economiche in quest’ottica.

Nelle aziende più avanzate può esserci un singolo responsabile HR che ha molteplici mansioni, tra cui preparare gli annunci di lavoro, sostenere i colloqui, inserire i neo assunti, gestire ferie e permessi, preparare buste paga, gestire una serie di fornitori esterni. Il tempo da dedicare ad una strategia di valorizzazione delle persone, all’analisi del fabbisogno è poco e schiacciato tra le altre attività di un manager oberato.

Poi c’è la formazione finanziata: se da un lato le aziende non sanno che possono ottenere innumerevoli incentivi, bandi, avvisi per ottenere la formazione limitando al massimo i costi (o addirittura a costo zero), dall’altro l’accesso a queste agevolazioni è macchinoso e complicato a livello burocratico. Inoltre c’è bisogno di rivolgersi ad agenzie esterne, con ulteriori spese.

Ad esempio, tutte le aziende versano ogni anno attraverso l’INPS una quota pari allo 0,30% dello stipendio di ogni dipendente e questo avviene per legge. Se l’azienda è iscritta a un Fondo Paritetico Interprofessionale, questo valore può essere riscattato per finanziare piani formativi aziendali per i dipendenti.

Molto spesso, l’imprenditore non conosce quest’opportunità e non sceglie di iscriversi ad un fondo, quindi la quota resta all’INPS e non può essere utilizzata per fare formazione. O ancora, se l’impresa è iscritta a un Fondo Interprofessionale ma non utilizza le risorse affluite entro un determinato periodo, le perderà.

Dunque, organizzare, gestire, rendicontare la formazione aziendale può essere un vero e proprio labirinto se non si hanno gli strumenti e la visione corretta.

Come Gility cambia la formazione

Gility vuole offrire uno strumento semplice e smart per gestire i processi di formazione aziendale delle Piccole e Medie Imprese Italiane, aiutando quindi le aziende ad evolvere e innovare grazie al potenziamento delle persone che ne fanno parte.

Azienda tecnologica focalizzata sul settore dell’education supportata da Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital e BPER Banca, due pilastri dell’economia italiana, Gility ha la missione di rendere la formazione aziendale un processo facile e lineare.

Con un approccio fresco, Gility propone un’innovativa piattaforma digitale all-in-one che riscrive le regole dell’apprendimento in azienda.

Priva di ogni costo di attivazione, i suoi punti di forza sono un’offerta formativa di altissimo valore che aggrega solo i migliori corsi elearning in lingua italiana sulle competenze strategiche per le PMI, tecnologia che semplifica tutti i processi amministrativi e burocratici, inclusi quelli dedicati alla formazione finanziata.

Tutte le competenze di cui il tuo team ha bisogno

La rivoluzione di Gility passa dalla sua piattaforma all-in-one, con un’interfaccia semplice, organizzata e accattivante capace di offrire un’offerta ampia e completa di corsi elearning asincroni selezionati dai migliori enti formativi e business school sulle discipline più importanti per lo sviluppo delle competenze aziendali.

L’offerta Gility comprende solo corsi online che i dipendenti sono felici di seguire. Esperienze formative coinvolgenti, interattive e memorabili: il team Gility seleziona accuratamente ogni nuovo titolo da inserire in catalogo. Video pillole formative, approfondimenti, quiz e giochi: il team sarà entusiasta di sviluppare nuove competenze con contenuti ben strutturati, utili e piacevoli da seguire.

La formazione oltre ad un dovere diventerà un piacere. Attualmente il catalogo Gility conta oltre 900 ore di formazione e 140 corsi elearning, in continuo aggiornamento e sviluppo, con corsi sul digital marketing, Soft skill, ESG & Sostenibilità, Vendite, Project Management.

L’azienda iscritta potrà costruire i piani formativi selezionando all’occorrenza solo i corsi asincroni necessari per i piani formativi aziendali, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento.

Un esempio concreto: un’azienda fashion vuole internazionalizzare lo sviluppo nel mercato nordamericano (Canada, Stati Uniti) e sta impostando una strategia digitale biennale. Nella strategia è prevista anche formazione specializzata di upskilling e reskilling per preparare il team interno alle nuove sfide.

Ad esempio, dovrà equipaggiare il team marketing con tutti gli strumenti e competenze per sviluppare un ecommerce evoluto e performante, sviluppare una strategia di digital marketing, social media marketing e media planning e saper coordinare al meglio le eventuali agenzie esterne coinvolte.

Il team customer support potrebbe invece seguire corsi di inglese e francese per saper gestire al meglio le richieste degli utenti locali. In questo caso, il responsabile (HR o Imprenditore) accederà a Gility per impostare i piani formativi dedicati ai due team, selezionando i corsi più adatti a questi obiettivi dal catalogo formativo.

Formazione Finanziata e consulenza personalizzata

La consulenza personalizzata è parte integrante dell’offerta, con la possibilità di costruire piani formativi specifici per qualunque esigenza aziendale. Il team di Learning Consultant, consulenti esperti in sviluppo delle competenze aziendali e formazione finanziata, è sempre a disposizione per supportare l’azienda nella scelta degli strumenti migliori per il finanziamento della formazione (Fondi Interprofessionali, Bandi, Avvisi).

Gility rende il percorso di accesso ai fondi lineare e chiaro: grazie all’aiuto degli esperti Learning Consultant, è facile navigare tra fondi interprofessionali, bandi e avvisi e trovare la soluzione di finanziamento più adatta.

Chi volesse sfruttare le numerose opportunità correlate alla formazione finanziata, potrà azzerare la burocrazia dribblando normative, bandi e informazioni incomprensibili, per concentrarsi sull’organizzazione strategica dei piani di apprendimento per la propria azienda.

Addio costi nascosti, benvenuta trasparenza

Quante aziende spendono in abbonamenti annuali a piattaforme elearning che non vengono mai usate dai dipendenti, perché i corsi non sono interessanti o non rilevanti per la loro crescita? Moltissime. Gility non ha costi nascosti: l’accesso alla piattaforma è completamente gratuito per l’azienda che richiede una demo.

L’azienda investe solo nei corsi significativi per la formazione delle proprie persone, costruendo un piano formativo. Si tratta di una soluzione “pay as you go” che offre la massima flessibilità ad ogni tipologia di impresa, adattandosi alle dimensioni del piano formativo previsto senza penalizzare le aziende più piccole e offrendo allo stesso tempo tutte le risorse necessarie alle società più strutturate.

Investire sulle competenze e far crescere la propria azienda

