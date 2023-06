Lo sanno gli utenti Starlink che vivono in luoghi freddi: i gatti adorano le parabole Starlink tanto che sui social circolano da tempo decine e decine di foto e video di uno o più gatti appisolati sulla parabola.

L’immagine più famosa da cui è poi partito anche un meme sulla passione dei gatti per le parabole Starlink è quella pubblicata su Twitter già nel 2021 da Aaron Taylor, come segnala Teslarati: foto che riportiamo in apertura e all’interno di questo articolo. Nell’immagine nel bianco della neve spicca una parabola Starlink interamente ricoperta da cinque gatti accoccolati stretti uno vicino all’altro.

Al freddo i mici tendono spesso a stare vicini tra loro e anche ad altri animali per riscaldarsi a vicenda. Ma la spiccata predilezione dei felini per le parabole Starlink è dovuta a un’altra ragione.

Starlink works great until the cats find out that the dish gives off a little heat on cold days. pic.twitter.com/uyH3Kbqrie — Aaron Taylor (@Tippen22) December 31, 2021

Il costruttore ha progettato sistema e piattaforma per portare internet ad alta velocità nelle aree scarsamente servite di tutto il pianeta. Per questa ragione l’antenna parabolica è dotata della funzione di riscaldamento automatico, sufficiente per scegliere la neve, per non avere problemi di connessione nei mesi invernali e nelle zone più fredde.

I gatti lo hanno scoperto molto presto, da qui l’ondata di foto e video dei mici sulle parabole Starlink. Il costruttore riconosce il problema all’interno delle impostazioni dove avvisa che ogni tanto potrebbe essere necessario riallineare la parabola per far sloggiare i gatti.

Ma se i gatti adorano le parabole, è anche vero che Starlink subisce il fascino dei felini. Negli USA chi ordina il kit Starlink sul sito SpaceX può anche acquistare il set di adesivi denominato Cat 5, un richiamo diretto al meme della foto dei cinque gatti sulla parabola.

Nel set c’è infatti un adesivo con cinque mici da posizionare sulla parabola, gli altri con il logo SpaceX, della missione per Marte, infine gli adesivi con una satellite e una parabola di Starlink. Anche il nome di meme e adesivo è perfetto: Cat 5 è infatti il nome dei cavi Ethernet impiegati per le reti di computer. Una frecciata che accosta l’avanzata connessione wireless a banda larga satellitare con le prime e ormai lenti reti via cavo in uffici e aziende.

Nelle aree dell’Emilia Romagna colpite dalle inondazioni Starlink e Unipol hanno portato accesso a Internet via satellite per soccorritori, ospedali e famiglie. A marzo la società ha ridotto il costo della parabola in Italia e introdotto la possibilità di noleggiarla.