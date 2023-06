Stellantis e Hype portano a Parigi 50 taxi a idrogeno accessibili

Stellantis e Hype, un operatore indipendente di soluzioni di mobilità a idrogeno, hanno annunciano una collaborazione per la fornitura e la gestione di veicoli a idrogeno: il primo passo sarà la consegna, a partire dal 2023, di un primo lotto di 50 taxi idonei anche per persone a mobilità ridotta (PRM) e zero emissioni (Crit’Air 0).

Questi veicoli, che possono ospitare 5 passeggeri di cui uno su sedia a rotelle, o 6 passeggeri senza sedia a rotelle, sono indicati come appositamente adattati dalle versioni passeggeri dei veicoli Peugeot e-Expert e Citroën ë-Jumpy, prodotti nello stabilimento Stellantis di Hordain, nella regione francese di Hauts-de-France.

L’offerta a idrogeno di Stellantis è indicata come adatta all’uso intensivo dei professionisti, grazie all’autonomia di 400 km, al tempo di rifornimento di 3 minuti, alle zero emissioni e all’assenza di compromessi sulle capacità di carico del veicolo.

Un’altra caratteristica di rilievo di questi veicoli è che si tratta di “ibridi” 100% elettrici, composti da una batteria ricaricabile di dimensioni ragionevoli e da un sistema di celle a combustibile a idrogeno, rendendoli adatti per la distribuzione su larga scala.

Nell’ambito della loro partnership, Stellantis e Hype prevedono di poter arrivare a distribuire fino a 1000 taxi PRM a idrogeno entro la fine del 2024. Questi potenziali veicoli aggiuntivi sono legati all’ottenimento della licenza operativa di “taxi PRM parigino”, attualmente in fase di introduzione da parte delle autorità francesi.

Tale offerta consentirebbe di soddisfare diverse priorità strategiche stabilite dal governo francese: migliorare rapidamente il volume e la qualità dei servizi di trasporto per le persone a mobilità ridotta, accelerare la transizione energetica con mezzi di trasporto a zero emissioni (Crit’Air 0) e rafforzare le attività industriali presso il sito Sstellantis di Hordain, nella regione francese dell’Hauts-de-France.

