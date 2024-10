Come guardare la Premier League risparmiando grazie a una VPN

Pubblicità

Se siete appassionati di calcio uno dei campionati più divertenti ed emozionanti è sicuramente quello inglese, con le partite della Premier League che godono di particolare attenzione nell’intero panorama.

Si tratta, spesso, di partite davvero spettacolari, con ritmi altissimi. Guardarle dall’Italia è possibile, così come è possibile usufruire di una VPN per risparmiare. Ecco come fare.

In particolare, in questa guida ci concentreremo su come guardare i match del 2-3 novembre 2024, giornate importanti nelle quali si potrà assistere a sfide di alto livello, come Arsenal vs. Manchester City, Chelsea vs. Newcastle United, Liverpool vs. Tottenham Hotspur, Manchester United vs. Aston Villa e Brighton & Hove Albion vs. Wolverhampton Wanderers.

Anzitutto, sarà necessario attivare una VPN. Sono davvero tante quelle disponibili sul mercato anche se per lo streaming il numero si riduce. Questo perché si utilizzeranno parecchi dati, quindi è possibile scartare tutte le VPN gratis. Sarà necessario utilizzare una VPN a pagamento, come ad esempio Surfshark, che propone prezzi davvero bassi.

Per iniziare, dunque, è necessario sottoscrivere un abbonamento con Surfshark VPN che costa appena 1,99 euro per il piano da 24 mesi, con 4 mesi extra gratuiti. Abbiamo recensito Surfshark a questo indirizzo e vi consigliamo la lettura per capire come utilizzarla, anche se si tratta di un’app particolarmente intuitiva.

Una volta installata e attivata la VPN, è necessario collegarsi a un server del paese in cui la piattaforma streaming prescelta trasmette l’evento. Per guardare la Premier League tramite canali esteri, ci sono diversi broadcaster accessibili con Surfshark:

Ad esempio, nel Regno Unito ci sono Sky Sports e BT Sport, che trasmettono molte partite della Premier League. Ed allora, sarà sufficiente collegarsi a un server nel Regno Unito per sbloccare questi contenuti live. Ovviamente, sarà necessario abbonarsi a questi servizi, collegandosi alle rispettive pagine ufficiali e sottoscrivendo l’abbonamento, magari collegandosi sempre tramite VPN. Questo perché molte piattaforme di streaming, altrimenti, non sarebbero accessibili dall’italia.

In Australia, invece, le partite della Premier League vengono trasmesse da Optus Sport, che offre la copertura completa. In questo caso, dunque, sarà necessario connettersi a un server australiano per accedere alla piattaforma.

In USA, le partite vengono trasmesse su Universo, Fubo, Sling Blue, DirecTV Stream, mentre in Canada su Fubo. Ancora, in Germania su Sky Sports Premier League, in India su Star Sports Select 1, Disney+ Hotstar VIP.

Chi, invece, volesse affidarsi a broadcaster irlandesi, potrà optare per Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, Sky GO. In Spagna c’è DAZN, mentre in Olanda Viaplay. In ultimo, segnaliamo anche SuperSport in Sud Africa.

In definitiva, per guardare la Premier League dall’Italia, servendosi di VPN e broadcaster stranieri, la procedura da segue è:

Avviare Surfshark e scegliere il server del paese del broadcaster che si intende seguire;

accedere al sito del broadcaster, quindi creare un account o accedere se si è già registrati;

avviare lo streaming desiderato.

Da notare che l’utilizzo di una VPN potrebbe ledere i termini di servizio dei vari broadcaster. In questo caso, anche se raramente, si potrebbe incorrere in ban, temporanei o permanenti, quindi nelle sospensioni del proprio account.

Come collegarsi con Surfshark

Dopo aver acquistato il vostro abbonamento ed aver aperto l’app di Surfshark, non vi resterà che far click su uno dei numerosissimi Paesi che sono presenti nella schermata principale. Ovviamente, dovrete scegliere il Paese in cui collegarvi a seconda del servizio di streaming che avete scelto di utilizzare.

Per abbonarsi a Surfshark il link da cui partire è direttamente questo. Come già anticipato si parte da meno di 2 euro al mese per un abbonamento da 24 mesi più 4 mesi extra.