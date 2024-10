In Google Maps debutta l’assistente AI Gemini

Pubblicità

Google Earth è stato il primo a mappare il mondo insieme a Google Maps e attualmente la piattaforma cartografica di Big G conta due miliardi di utenti al mese, merito anche dei continui miglioramenti e aggiornamenti: ora l’assistente basato su Intelligenza Artificiale generativa Gemini debutta per la prima volta in Google Maps.

Il chatbot AI sa tutto, incluse le informazioni su oltre 250 milioni di attività nel mondo, senza contare le recensioni di chi è già stato, i dati da Internet e altro ancora. Così l’utente può indicare un paio di preferenze generiche per fare in modo che Gemini offra consigli su destinazioni, locali e viaggi.

La caccia di nuove mete o di pause interessanti sul percorso diventa molto più agevole e veloce grazie ai riassunti di Gemini. Questa funzione debutta sia su iPhone che Android ma per il momento è solo USA.

Arrivano invece in tutto il mondo i nuovi strumenti che migliorano la programmazione del percorso e la navigazione in Google Maps. In fase di pianificazione, basterà premere il tasto aggiungi fermata o stop per visualizzare ristoranti, punti di interesse, attrazioni e punti panoramici da inserire al volo come tappe.

Ancora, migliorano le indicazioni per guidare nelle aree metropolitane dove corsie, bivi e uscite possono creare problemi in zone non conosciute. Grazie alla navigazione avanzata il software mostrerà meglio segnali, corsie e attraversamenti pedonali, avvisa anzitempo sulla corsia da tenere in vista della prossima svolta o immissione.

A livello globale è in arrivo la possibilità di consultare le interruzioni dovute al meteo, per scarsa visibilità, strade allagate o rese inagibili dalla neve: l’utente potrà anche segnalare problemi incontrati lungo il percorso.

L’ultima novità riguarda Immersive View, la vista immersiva che grazie all’intelligenza artificiale e ai dati di Google Maps ricrea una visuale 3D in base a tutti i dati disponibili, mostrando attività e località in base all’ora del giorno, frequentazione, meteo e molto altro ancora. Ora la super visione AI in realtà aumentata è disponibile per altre 150 città nel mondo.

